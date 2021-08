Previsioni meteo 4 agosto, Italia spaccata a metà: temporali e maltempo al Nord, sole al Sud Che tempo farà domani? Secondo le previsioni meteo di mercoledì 4 agosto, mentre al Nord tornerà il maltempo, con possibili temporali e grandinate su Alpi, Nord-Ovest, Emilia occidentale, Veneto e Friuli, al Sud continua a persistere il bel tempo, con sole e temperature roventi, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.

A cura di Redazione Meteo

Italia spaccata letteralmente a metà dal punto di vista meteorologico. Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 4 agosto, mentre sulle regioni settentrionali tornerà il maltempo, con temporali accompagnati anche da grandinate di una certa intensità, al Sud continuerà ad esserci una situazione di stabilità, con sole e temperature sopra la media stagionale grazie al passaggio dell'anticiclone africano. Vediamo di seguito cosa ci aspetterà nello specifico.

Previsioni meteo domani, le regioni a rischio pioggia

Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 4 agosto, ci sarà cielo da nuvoloso a molto nuvoloso al Nord con piogge e rovesci sparsi su Alpi, Nord-Ovest, Emilia occidentale, Veneto e Friuli, dove già questa sera temporali potranno occasionalmente risultare di forte intensità accompagnati dunque da improvvisi colpi di vento ed isolate grandinate; possibili fenomeni intensi fra pomeriggio e sera anche sull’alta Lombardia. Il tempo sarà invece più stabile e soleggiato al Centro-Sud, a parte un po’ di nuvolosità più compatta in arrivo fra Toscana, Umbria e Marche, in estensione al resto del Centro e Sardegna in serata. Per quanto riguarda le temperature, si segnala caldo eccezionale sul Mezzogiorno, in particolare su Sicilia, Calabria e Puglia.

Ma entro il weekend torna il sole ovunque

Il maltempo continuerà a persistere anche giovedì 5 agosto, ma entro il weekend su tutta la Penisola tornerà una situazione di stabilità. Da venerdì 6 a sabato 7 l'alta pressione porterà sole e temperature leggermente più alte anche al Nord salvo per qualche isolato disturbo su uno spicchio del Nordest. Continuerà poi ancora il bel tempo anche al Centro–Sud dove è atteso anche un leggero calo termico.