Previsioni meteo 30 novembre, oggi tregua dal maltempo ma ancora freddo sull’Italia Tregua dal maltempo ma con residue piogge al Sud secondo le previsioni meteo di oggi. A farla da padrone però sarà ancora il freddo con temperature in generale diminuzione.

A cura di Antonio Palma

Quella di oggi sarà una giornata di tregua dal maltempo secondo le previsioni meteo di martedì 30 novembre. Dopo gli intensi nubifragi e temporali dei giorni scorsi, infatti, il sole oggi farà di nuovo capolinea su molte regioni dell'Italia anche se si tratta di una pausa dalla pioggia molto breve e non per tutti. Le condizioni meteo miglioreranno al Centro-Sud ma non mancheranno nuvole e piogge, in particolare sui settori tirrenici delle regioni meridionali. A farla da padrone però sarà ancora il freddo con temperature in generale diminuzione e sotto lo zero di primo mattino con estese gelate. Non mancheranno anche le nevicata sui rilievi.

Secondo le previsioni meteo di oggi martedì 30 novembre, al mattino ancora maltempo residuo al sud, in particolare su alcuni tratti della Calabria, Molise, della Puglia e della Sicilia dove successivamente il tempo però migliorando nel corso della giornata. Qualche nuvola e isolate piogge possibili anche su Sardegna e Campania e qualche nevicate sui rilievi appenninici oltre i 1000 metri. Sul resto della Penisola, invece, prevalenza di tempo sereno e soleggiato a parte annuvolamenti sulle zone alpine dove si registra qualche nevicata. La situazione sarà destinata a peggiorare però già da domani con l’arrivo di un’altra perturbazione.

Allerta meteo della Protezione civile

In base ai fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi martedì 30 novembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta gialla per temporali sui settori tirrenici della Calabria e per rischio idrogeologico e idraulico su Sardegna, parte di Campania e Abruzzo.

Al Nord sole ma anche nevicate sulle Alpi

Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, al Nord oggi avremo nuvole compatte sulle aree alpine di confine con deboli nevicate per tutto il giorno mentre cielo sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni settentrionali con nubi in aumento dalla serata solo sulla Liguria.

Al Centro nuvole sulla Sardegna

Al Centro cielo prevalente soleggiato a parte addensamenti al primo mattino sull'Abruzzo meridionale e con nubi basse in generale aumento serale su Toscana, Umbria e Lazio. Parzialmente nuvoloso sulla Sardegna con nubi in aumento dalla sera.

Al sud maltempo al mattino

Al Sud residui rovesci o locali temporali al mattino sulle coste e immediato entroterra di Molise, Puglia e settori tirrenici di Calabria e Sicilia ma con tempo via via sempre più asciutto. Le nubi persisteranno però ancora sui settori tirrenici di Sicilia e sud Calabria mentre cielo sereno altrove.