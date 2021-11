Allerta meteo domani martedì 30 novembre per maltempo: le regioni a rischio La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per martedì 30 novembre e valutato una allerta gialla su quattro regioni italiane.

A cura di Antonio Palma

Allerta meteo gialla per domani martedì 30 novembre su quattro regioni italiane. Nonostante la fase di intenso maltempo che ha colpito il Paese sia in attenuazione, infatti, in alcuni settori persiste il pericolo di temporali e di criticità idrauliche e idrogeologiche anche per la giornata di domani. Per questo, in base ai fenomeni meteorologici in atto e alle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di martedì 30 novembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende e modifica i precedenti, valutando una allerta gialla in Sardegna e su parte di Calabria, Campania e Abruzzo.

Allerta meteo gialla domani 30 novembre in 4 regioni

L'avviso indica che nelle prossime ore sono attesi ancora temporali e venti freddi al Centro-Sud e sulla Sardegna. L’ampia area di bassa pressione nord-europea, alimentata da aria fredda artica responsabile di nevicate anche a bassa quota sull'Italia, continuerà infatti a colpire anche nelle prossime ore le regioni tirreniche meridionali e la Sardegna con un deciso rinforzo della ventilazione, precipitazioni nevose a quote collinari e piogge. Persisteranno le precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania e Calabria, in particolare sui settori tirrenici. Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento. Per la giornata di martedì 29 novembre, dunque, è allerta meteo di ordinaria criticità per rischio idraulico su settori tirrenici della Calabria e della Sardegna; allerta gialla per rischio idrogeologico sui medesimi settori Calabresi e della Sardegna ma anche su Campania e Abruzzo. Infine allerta gialla per temporali sui versanti tirrenici della Calabria.

Tutte le allerte meteo di martedì 30 novembre

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Bacino del Tirso

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso