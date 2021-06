Ancora una giornata di caldo rovente sull'Italia, che da giorni si trova nella morsa dell'anticiclone africano. Secondo le previsioni meteo di domani, mercoledì 30 giugno, le temperature potranno raggiungere, soprattutto al Sud, i 40 gradi centigradi mentre al Nord l'arrivo dell'area ciclonica porterà già un po' di instabilità che proseguirà anche giovedì e nel corso del prossimo weekend. Ecco, allora, cosa dobbiamo aspettarci.

Previsioni meteo domani, aria rovente al Sud

Le temperature continuano ad essere ben sopra la media del periodo con punte di 36/37°C su molti tratti del Nord e del Centro e fino a oltre 40°C al Sud specie sulla Sicilia anche domani, mercoledì 30 giugno. In particolare, i termometri saliranno vertiginosamente al Mezzogiorno con punte superiori ai 42°C proprio sull'Isola, oltre i 38°C in Puglia, coste ioniche e Calabria. Tuttavia, sempre a partire da domani, quando il movimento del vortice atlantico verso la Germania produrrà una maggiore ingerenza temporalesca su Alpi e Prealpi, è possibile che si verificheranno piogge in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. In questo frangente si eleverà anche il rischio di temporali molto violenti con possibili nubifragi e pericolose grandinate, localmente di grosse dimensioni.

Da giovedì cambia tutto e arriva la tregua dal caldo

Da giovedì 1 luglio ci sarà una tregua dal caldo, anche se al Sud il quadro termico si manterrà più o meno stabile. Al Centro-Nord, fatta eccezione per qualche rialzo, ci saranno temporali e aria più fresca arriverà a cavallo del prossimo fine settimana, soprattutto da domenica 4, quando un fronte temporalesco attraverserà verosimilmente l'Italia, ad iniziare dalle regioni del Nord e via via verso il Sud.