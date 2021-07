Previsioni meteo 23 luglio: caldo in aumento, atteso weekend tra i più bollenti dell’estate Le previsioni meteo di domani, venerdì 23 luglio, indicano che sarà una giornata stabile e soleggiata su tutto il Paese. Prosegue il dominio anticiclonico e anche il weekend si aprirà all’insegna della stabilità atmosferica e del grande calore. Temperature in aumento, ma possibili anche forti temporali accompagnati da grandinate.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni meteo di domani 23 luglio indicano che quella di venerdì sarà una giornata stabile e soleggiata su tutto il Paese. Prosegue il dominio anticiclonico e anche il resto del weekend sarà di bel tempo su gran parte della penisola, con temperature che aumenteranno un po' ovunque.

Previsioni meteo domani venerdì 23 luglio

Le previsioni meteo di domani venerdì 23 luglio indicano che il cielo si presenterà in gran parte sereno, solo sulle Alpi del Triveneto, sugli Appennini centrali e sui rilievi della Calabria la nuvolosità sarà maggiore. Temperature stazionarie.

Previsioni meteo 23 luglio, domina l'anticiclone

Al Nord domina l’anticiclone secondo le previsioni meteo di venerdì. Sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo maggiori annuvolamenti sulle Alpi del Triveneto. Anche al Centro e al Sud la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo. Il cielo si presenterà praticamente sereno su tutte le regioni salvo occasionali annuvolamenti lungo i rilievi della Calabria, anche con isolate piogge.

Previsioni meteo weekend, caldo in aumento

Anche le giornate di sabato e domenica saranno prevalentemente di bel tempo. Le temperature aumenteranno: il rovente anticiclone africano sta muovendo il suo baricentro dall'interno del deserto del Sahara verso il bacino del Mediterraneo e farà sempre più caldo. Il weekend che sta per arrivare potrebbe essere tra i più bollenti dell’estate. Sabato ci aspettiamo tanto sole da Nord a Sud, con temperature ben oltre le medie climatiche attese in questo periodo dell’anno. Ma non mancheranno i temporali con grandinate, anche violenti, che potrebbero verificarsi al Nord soprattutto nel corso della giornata di domenica.