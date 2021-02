Quella che sta per cominciare sarà una settimana dalle caratteristiche molto primaverili. La fase attuale, caratterizzata dalla presenza di un robusto anticiclone dai connotati sempre più primaverili, dovrebbe infatti protrarsi anche i prossimi giorni, mantenendo sull'Europa centro-meridionale e sull'Italia condizioni di prevalente stabilità atmosferica fino al prossimo weekend. Condizioni meteo dunque decisamente stabili e anche ben soleggiate su gran parte del Centro-Sud, salvo per un po' di nuvolosità sulle aree più meridionali della Calabria e della Sicilia.

Previsioni meteo domani 22 febbraio

L'ultima settimana di Febbraio si aprirà con la presenza di una robusta area di alta pressione portano bel tempo praticamente su tutto lo Stivale in un contesto climatico mite dal sapore primaverile, con temperature su valori generalmente superiori alle medie. Si segnala solo qualche nebbia e nube che disturberanno la giornata, specie nelle ore più fredde, su Val Padana, zone interne del Centro Italia, versante adriatico, in temporaneo sollevamento diurno. Qualche nuvola anche su regioni ioniche e Sicilia centro-orientale.

Previsioni meta settimana: arriva l'alta pressione

Tra Martedì 23 e Mercoledì 24, l'alta pressione prenderà ulteriore energia. Ci sarà dunque un miglioramento anche al Nord per effetto di una minor ingerenza delle nebbie e delle nubi basse. Previsto un deciso generale rialzo termico. Soprattutto da Giovedì 25, tutto il Paese vivrà una fase meteo-climatica tipicamente primaverile con temperature che potrebbero toccare valori massimi fino a 21/22°C su molte regioni d'Italia specialmente al Centro-Nord ed in città come Torino, Milano, Bologna, Firenze e Roma.

Previsioni weekend

Anche nel fine settimana la situazione sarà caratterizzata da una simile congiuntura meteorologica, con l'anticiclone dominante e correnti miti afro-mediterranee in afflusso verso il centro dell'alta pressione, a mantenere il clima sostanzialmente primaverile in condizioni di stabilità atmosferica sull'Italia.