Previsioni meteo 20 gennaio. Alta pressione addio: nuova perturbazione con piogge e nevicate Che tempo farà oggi, giovedì 20 gennaio? L’alta pressione abbandona l’Italia. La perturbazione porta ad un abbassamento delle temperature coi fiocchi di neve che potrebbero cadere fin quasi in pianura. Scopriamo dove.

A cura di Biagio Chiariello

Secondo le previsioni meteo di oggi 20 gennaio l'alta pressione che negli ultimi giorni ha portato sole e temperature oltre la media del periodo su tutto il Paese è destinata a lasciare spazio alla nuova perturbazione. Più precisamente ad una "goccia fredda" o piccolo vortice di bassa pressione che dalla Francia si sposterà rapidamente verso il Nord Italia. Come spiegano gli esperti de IlMeteo.it si tratta di un blocco di aria fredda in quota che si stacca da una più vasta depressione nordeuropea. I primi effetti si sono già visti nelle regioni settentrionali con un aumento della nuvolosità e qualche precipitazione, soprattutto sul versante tirrenico. Oggi il maltempo, comunque non particolarmente forte, insisterà su regioni centrali e basso versante tirrenico. Non sono esclusi dei rapidi rovesci nevosi fino a bassissima quota tra Liguria, basso Piemonte, Lombardia (centro meridionale) ed Emilia, oltre che su Marche e Abruzzo.

Nord, nebbia in Veneto e pioggia in Emilia

Secondo le previsioni meteo del Servizio dell'Aeronautica Militare a Nord sono previste nubi compatte sui settori alpini confinali con sporadiche nevicate su quelle alto atesine e lombarde; residue piogge al mattino sull'Emilia-Romagna orientale e in rapido miglioramento; nubi basse anche estese su est Liguria, restanti pianure e litorali adriatici con nebbie sulle aree centro-orientali, in rapido diradamento mattutino da ovest ma con nebbie in nuova formazione

serale su basso Veneto, sud-est Lombardia ed est Emilia-Romagna.

Centro, neve su Marche e Abruzzo

Nuvolosità parziale sulle coste abruzzesi, in aumento e con locali

piogge serali associate; estesa copertura bassa sulle restanti regioni, con isolate piogge

sul settore peninsulare e più sporadiche sulla Sardegna occidentale, con deboli nevicate su Marche e Abruzzo oltre 1300 metri, in miglioramento pomeridiano sulla toscana e in serata su Umbria e Lazio.

Sud, pioggia in Sicilia e Campania

Molte nubi sulla Sicilia con sporadici e deboli piovaschi sul settore occidentale; molto nuvoloso con isolate piogge su Campania, confinante appennino molisano e settori ovest di Basilicata e Calabria; iniziali schiarite anche ampie sul resto del sud ma con nubi in aumento su Puglia garganica e restante Molise con sporadici piovaschi serali sulle rispettive aree costiere.