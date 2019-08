Le previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto, mostrano ancora una volta un'Italia divisa a metà, con pioggia, con temporali anche violenti, al Nord, in particolare su Piemonte e Lombardia, dove è prevista allerta gialla dalla Protezione Civile, e caldo e afa al Sud. Le temperature minime e massime sono previste in leggero aumento su quasi tutta Italia, fatta eccezione per le aree alpine. Si tratta dell'ennesima ondata di calore africano dell'estate in corso, che però nei prossimi giorni subirà una dura battuta d'arresto, con il maltempo che minaccerà gran parte della Penisola.

Previsioni Meteo 20 agosto, le regioni a rischio allerta

Stando alle previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto, le regioni più a rischio pioggia sono Piemonte e Lombardia, dove la Protezione Civile ha anche diramato allerta gialla, dal momento che sono attesi temporali anche di forte entità. In serata il maltempo si estenderà anche sulla Valle d'Aosta. Al Nord est le temperature saranno in rialzo, raggiungendo quota 34 gradi, qualche grado in meno sulle regioni occidentali.

Meteo, previsioni di oggi: caldo africano al Centro-Sud

Al Sud e al Centro, secondo le previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto, ci sarà una nuova ondata di caldo africano, dovuta all'arrivo di aria rovente dall'Algeria, e che raggiungerà il suo culmine nella giornata di mercoledì. Le temperature potranno raggiungere i 35 gradi, con sole ovunque. Sporadici annuvolamenti si segnalano solo in Appennino. Moderati rinforzi di scirocco nei canali delle isole.

Da giovedì cambia tutto: arrivano piogge e maltempo

Tuttavia, il caldo afoso di domani lascerà presto il passo al ritorno dei temporali, non solo sulle regioni settentrionali. A partire da giovedì, infatti, secondo le previsioni, assisteremo ad un graduale peggioramento a partire dal Centro nord e in estensione fino al sud con temporali e acquazzoni. Tutta colpa dell'indebolimento dell'anticiclone africano che ha imperversato fino ad ora sull'Italia e che si ritirerà nel mediteranno del sud spinto dalle correnti atlantiche.