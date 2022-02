Previsioni meteo 2 febbraio, sole e temperature in aumento. Neve sulle Alpi Cielo sereno ovunque con qualche pioggia sulla costa adriatica e banchi di nebbia sulle zone di pianura nelle previsioni meteo per mercoledì 2 febbraio. Temperature minime in calo.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata caratterizzata dal bel tempo quella di oggi mercoledì 2 febbraio, giorno della Candelora. Secondo le previsioni meteo degli esperti infatti il cielo sarà sereno ovunque con qualche nube sulle regioni del Centro e sulla costa adriatica. Piogge sparse si registreranno nel pomeriggio in Puglia, in particolare sul Gargano, mentre su Emilia-Romagna, basso Veneto e Abruzzo ci saranno banchi di nebbia intensi in particolare nelle ore notturne. Neve sulle Alpi.

Al Nord cielo sereno, nebbia in pianura

In particolare, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, per la giornata di oggi mercoledì 2 febbraio è previsto al Nord tempo stabile, con qualche velatura, anche spessa, su quasi tutte le regioni. Cielo sereno su Piemonte e banchi di nebbia sulle zone di Pianura, in particolare su Emilia-Romagna e Lombardia dove le temperature subiranno un leggero calo. Nubi compatte saranno presenti su Alpi e Prealpi con nevicate oltre i mille metri di quota.

Al Centro pioggia debole sulla costa adriatica

Per quanto riguarda le regioni del Centro invece, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso con nubi basse anche estese ma innocue sulla Sardegna occidentale. Il cielo sarà generalmente sereno su Sardegna orientale e regioni peninsulari. Alla sera ci sarà un po’ di nebbia in Toscana e in Abruzzo. Temperature minime in calo su Umbria e Lazio.

Al Sud mare agitato e temperature in calo

Infine sulle regioni del Sud il tempo sarà leggermente più instabile con addensamenti consistenti su bassa Calabria e Sicilia nordorientale, dove la pioggia cadrà a intermittenza e in maniera debole. Sulle altre regioni invece il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche nube di passaggio. Solo dalla sera ci sarà qualche nube in più su Puglia e Basilicata con qualche sporadico piovasco su entrambe le regioni. Venti di burrasca soffieranno sul Mar Ionio che sarà molto agitato.