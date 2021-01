Il freddo, la pioggia e la neve dei giorni scorsi abbandoneranno l'Italia per qualche ora. Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 19 gennaio, infatti, ci sarà una breve tregua dal maltempo, con l'arrivo di aria più mite, che tuttavia non durerà molto: a partire da giovedì, il nostro Paese sarà coinvolto dal passaggio di una perturbazione di origine atlantica, che porterà di nuovo temporali soprattutto sulle Regioni settentrionali e sulla Sardegna. Ma procediamo con ordine.

Previsioni meteo domani, torna il sole e la nebbia al Nord

Secondo le previsioni meteo di domani, martedì 19 gennaio, il maltempo che ha caratterizzato lo scorso weekend, con neve abbondante anche a bassa quota e gelo, lascerà lo spazio per alcune ore a temperature più miti e tempo più stabile. Le regioni del Nord saranno caratterizzate dal ritorno della nebbia, mentre qualche piovasco potrebbe esserci tra Liguria e alta Toscana. Ampie schiarite sono attese sul resto del Paese, dove anche le temperature saranno in risalita, con il termometro che segnerà tra i 7 e i 12 gradi soprattutto sui territori meridionali.

Ma entro la fine della settimana torna il freddo

La situazione di stabilità a livello metereologico durerà però poco. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio si riaprirà la cosiddetta Porta dell'Atlantico, per cui bisognerà attendersi l'arrivo di una perturbazione che proprio mercoledì porterà le prime piogge sparse a partire dalle regioni settentrionali. Ancora giovedì, piogge e rovesci si estenderanno anche ai settori tirrenici, fino a venerdì, giorno peggiore della settimana in corso, quando in particolare al Nordest, in Lombardia e sulle regioni del Centro-Sud ci saranno forti temporali, specie tra Lazio e Campania, dove soffieranno anche venti intensi lungo le coste.