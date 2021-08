Previsioni meteo 19 agosto, crollo termico anche al sud e vento forte sull’Italia Le previsioni meteo del 19 agosto indicnoa che l’Italia si appresta a vivere una seconda parte di settimana all’insegna di un generale abbassamento delle temperature da nord a sud. Addio al caldo e per alcuni giorni avremo un crollo termico su tutta l’Italia con valori massimi compresi tra 27 e 34 gradi.

A cura di Antonio Palma

L’Italia dice addio alla morsa del caldo e, secondo le previsioni meteo del 19 agosto, si appresta a vivere una seconda parte di settimana all’insegna di un generale abbassamento delle temperature da nord a sud. Dopo le regioni settentrionali, infatti, l’ondata di aria fresca, spinta dalla perturbazione di origine atlantica, tra oggi e giovedì coinvolgerà pienamente anche le regioni centro meridionali portando anche qualche rovescio e temporale, specie sui rilievi appenninici centrali, ma soprattutto un crollo termico evidente che in alcune zone sarà anche di oltre dieci gradi. Per alcuni giorni avremo dunque temperature decisamente sopportabili su tutta l’Italia con valori massimi compresi tra 27 e 34 gradi che però saranno destinati ad aumentare di nuovo nel corso del prossimo weekend quando l’anticiclone nord africano tornerà a farsi sentire, anche se in maniera meno intensa.

Previsioni meteo di giovedì 19 agosto, raffiche di vento fino a 80 km/h

Nel dettaglio, le previsioni meteo di giovedì 19 agosto indicano un calo termico generale anche grazie al soffiare di venti di Maestrale e Bora, con temperature che tornano nella media del periodo e in alcun casi anche sotto. Nelle prossime ore il vento infatti si farà sentire dall’Adriatico al Tirreno e allo Ionio fino a spingersi sulle zone interne con raffiche che in qualche caso raggiungeranno i 70-80 km/h e che saranno diffusamente tra i 40 e 60km/h. Sugli appennini centro-meridionali si prevedono improvvisi temporali, brevi ma intensi che potrebbero dare vita anche a forti grandinate. Il vento si attenuerà nel corso della giornata di giovedì 19 agosto ma l’aria rimarrà fresca.

Previsioni meteo 19 agosto: temporali sugli Appennini

Le previsioni meteo per il 19 agosto indicano infatti tempo generalmente soleggiato fin dl mattino su tutta l’Italia. Dal pomerio nuvolosità in aumento nelle zone interne del centro e del sud, in particolare attorno ai rilievi appeninici. Possibili locali e brevi rovesci o temporali tra Abruzzo, basso Lazio e lungo l’Appennino calabro-lucano. Temperature massime in ulteriore calo al sud dove insisteranno ancora i venti