La primavera può attendere. Un nuovo vortice di aria molto fredda infatti si abbatterà nei prossimi giorni su molte regioni italiane a causa dall'irruzione di correnti gelide in discesa dal Polo Nord, e sarà il responsabile di forti temporali ma anche di nevicate fino quote molto basse e in pianura. Le temperature cominceranno a scendere a partire da oggi, mercoledì 17 marzo, quando un fronte freddo in arrivo dal Nord Europa farà sentire i suoi effetti in particolare sulle temperature, con valori che risulteranno decisamente bassi, anche prossimi allo zero poi nella successiva nottata, soprattutto al Nord e nelle vallate più interne del Centro. Le condizioni meteo poi peggioreranno ulteriormente domani e nel resto della settimana.

Previsioni meteo per mercoledì 17 marzo

Nella giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, prevarranno le nubi, alternate a sprazzi di sole, al Nord-Ovest, Toscana, Lazio, Sud e Isole: nel corso del giorno qualche precipitazione su Bassa Toscana, Alto Lazio, Calabria e Sardegna. Nel resto d’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in ulteriore calo al Nord e Sardegna, quasi invariate altrove. Ventoso al Sud e Isole per venti di Maestrale.

Previsioni meteo per giovedì 18 marzo

Domani, giovedì 18 marzo, affluiranno sull'Italia venti ancora più freddi, sempre dai quadranti settentrionali. Il tempo peggiorerà in maniera più decisa al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con piogge e con la neve che si spingerà fin verso i 5/600 metri di quota, mentre sul resto del Paese la situazione continuerà a rimanere abbastanza tranquilla. Piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna Meridionale; neve fino a quote collinari sul versante adriatico dell’Appennino Centrale. Temperature in generale diminuzione, specie al Sud.