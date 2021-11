Previsioni meteo 17 novembre: nuvoloso al Nord e temporali sulle isole Le previsioni meteo di oggi mercoledì 17 novembre indicano nuvole sparse su tutto il Nord Italia fin dal mattino. Temporali insistenti su Sardegna e Sicilia. Nuvole e piogge sparse al Sud.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo sull'Italia nella giornata di oggi mercoledì 17 novembre. Su tutta la penisola la faranno da padrone le nuvole con piogge sparse durante tutta la giornata sull'intero territorio nazionale. Al mattino pioverà nel basso Piemonte, Lombardia occidentale, Veneto, Romagna, Sardegna settentrionale e Sicilia. Continua la perturbazione su tutto il Paese con altre piogge isolate al Sud. Durante la serata ancora pioggia sulle isole, sul Veneto, sull'Abbruzzo, sul Lazio e sulla Campania. Le temperature minime sono in aumento al Sud mentre i venti restano moderati sulla Sardegna.

Maltempo in Italia, allerta meteo arancione su Sicilia e Sardegna

Per la giornata di oggi 17 novembre il Dipartimento di Protezione Civile ha decretato un'allerta meteo arancione per rischio temporali e idrogeologico su diversi settori della Sicilia e della Sardegna. Sulla prima isola l'allerta vale per il settore Nord Occidentale e isole Egadi e Ustica, versante Sud-Orientale, Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico. Per la Sardegna l'allerta vale per i versanti Bacini Flumendosa-Flumineddu, Gallura. Allerta meteo gialla invece per altre otto regioni.

Nuvole a Nord, piogge su Friuli, Veneto e Romagna

Le previsioni meteo dell'Aeronautica militare suggeriscono cieli nuvolosi per il Nord-Italia con piogge deboli e isolate su tutte le regioni. Le precipitazioni sparse si verificheranno nel corso di tutta la giornata oggi 17 novembre. Particolarmente esposte alla pioggia il Friuli-Venezia-Giulia, le coste Venete e la bassa Romagna. Nel corso del pomeriggio di oggi vi saranno parziali schiarite sulla Valpadana.

Instabilità al Centro, temporali sulla Sardegna

Ancora molte nubi sui cieli del Centro-Italia con addensamenti particolarmente importanti sulle Regioni adriatiche. La Sardegna e le aree costiere tirreniche saranno colpite da rovesci e temporali sparsi. Per questo motivo per l'isola è stata emessa un'allerta meteo arancione. Sul resto del Centro Italia vi saranno schiarite nel pomeriggio.

Nuvoloso al Sud, rovesci sulla Campania e Sicilia

Cielo nuvoloso anche sul Sud del Paese. La nuvolosità sarà compatta su tutta l'area con rovesci e temporali localizzati principalmente sulle coste della Campania e in modo più consistente sulla Sicilia Orientale e le coste della Calabria. Per questo motivo è stata emessa un'allerta meteo di tipo arancione per la Sicilia. Sono comunque 8 le regioni interessate da allerte meteo gialle. Occasionali invece le precipitazioni altrove. Aumentano le temperature minime sull'isola.