Le previsioni meteo di oggi venerdì 16 agosto confermano che le temperature non faranno registrare particolari scossosi. Da ore il clima sulla penisola è tornato più gradevole e resterà tale anche durante la giornata odierna. Oggi i valori termici si manterranno intorno ai 30 gradi su molte località del Nord, previsto qualche grado in più al Centro e circa 32-33 gradi al Sud. Per qualche ora possiamo dunque dimenticare gli eccessi di caldo e afa protagonisti della scorsa settimana anche se questa “tregua” dal caldo torrido non durerà molto. Nel corso del weekend del 17-18 agosto, infatti, i termometri cominceranno a guadagnare nuovamente qualche grado.

Previsioni meteo per oggi, venerdì 16 agosto

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 16 agosto, confermano che il rinforzo dell’alta pressione delle Azzorre su tutta Italia garantirà condizioni di tempo stabile e, appunto, caldo in leggero aumento. Bel tempo prevalente, dunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei annuvolamenti nelle regioni settentrionali. Anche nelle regioni del Centro il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso. Al Sud e in Sicilia atteso bel tempo su tutte le regioni.

Previsioni meteo 17 e 18 agosto: weekend con caldo in aumento e qualche temporale

Le previsioni meteo di domani 17 agosto indicano che la campana anticiclonica atlantica che avvolgerà da Nord a Sud il Paese nella giornata di sabato determinerà condizioni soleggiate quasi ovunque. Al Nord avremo solo qualche velatura di passaggio, ma senza fenomeni. Atteso un caldo moderato seppur con valori massimi in aumento. Domenica 18 agosto sarà una giornata all’insegna di tanto sole e caldo sulla maggior parte della penisola. Si avrà solamente della nuvolosità di passaggio sui rilievi alpini settentrionali che potrà dare luogo a qualche temporale. Le temperature torneranno a aumentare, col termometro che supererà i 30 gradi.