Previsioni meteo 15 novembre: inizio settimana all’insegna del maltempo, temporali da Nord a Sud Che tempo farà oggi? Secondo le previsioni di lunedì 15 novembre il maltempo la farà da padrone sull’Italia, con piogge da Nord a Sud, i particolare sulla Sardegna, e nevicate sulle Alpi Occidentali.

A cura di Redazione Meteo

Inizio di settimana all'insegna del maltempo su tutta Italia. È quanto emerge dalle previsioni meteo di oggi, lunedì 15 novembre: da Nord a Sud sono attese piogge e temporali, particolarmente forti su Sardegna e Basilicata, dove la Protezione civile ha anche diramato allerta meteo arancione, a Cagliari addirittura resteranno chiuse le scuole. Ma tempo instabile ci sarà anche su altre regioni. Precipitazioni ci saranno su Calabria, Puglia, Molise, Liguria e Piemonte. Previste anche nevicate, con accumuli fino a 30 centimetri in particolare sulle Alpi Occidentali. Vediamo cosa ci aspetta nelle prossime ore nel dettaglio.

Le allerte meteo di domenica 14 novembre

Dato il maltempo in arrivo nelle prossime ore, la Protezione civile ha diramato allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Basilicata e sulla Sardegna. Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla) su diverse aree della Calabria e Sardegna. Una seconda allerta gialla per rischio temporali tocca la Basilicata e la Calabria oltre alla Puglia, la Sicilia e la Toscana. Per rischio idrogeologico una terza allerta moderata tocca di nuovo Basilicata e Calabria mentre sono coinvolte anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Al Nord nevicate sulle Alpi

Oltre alla pioggia che cadrà in particolare sul versante occidentale dell'Italia, tra Piemonte e Liguria, sono previste abbondanti nevicate sulle Alpi Occidentali intorno ai 1300 metri. Tempo instabile anche su Emilia Romagna e Marche. Temperature in leggero calo, con le massime comprese tra 11 e 16 gradi.

Nubifragi su aree del Centro Sud e in Sardegna.

Lunedì nuvole su tutta Italia. Piogge sparse sono attese oggi, lunedì 15 novembre, su Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna, con qualche temporale soprattutto su versanti ionici e Sardegna. Le temperature sono in leggera diminuzione con le massime comprese tra 14 e 19 gradi centigradi. Sulla Sicilia tempo più soleggiato.