Allerta meteo domani 15 novembre e scuole chiuse per maltempo, l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo arancione su Sardegna e Basilicata e gialla su altra regioni nella giornata di lunedì 15 novembre 2021. Scuole chiuse sull’Isola: ecco l’avviso diffuso dalla Protezione Civile.

A cura di Gabriella Mazzeo

Ancora maltempo su tutta Italia durante la settimana che sta per cominciare. Piogge e temporali sono attese soprattutto sulla Sardegna, che già oggi ha dovuto fare i conti con i danni di nubifragi, costati anche la vita ad un anziano. Per questo, per domani, lunedì 15 novembre, la Protezione civile ha diramato sull'Isola avviso di allerta meteo arancione. Ma non è l'unica regione a rischio.

Allerte meteo arancione domani 15 novembre

Secondo le previsioni meteo di lunedì 15 novembre, è stata diramata allerta arancione per rischio idrogeologico sulla Basilicata e sulla Sardegna. Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla) su diverse aree della Calabria e Sardegna. Una seconda allerta gialla per rischio temporali tocca la Basilicata e la Calabria oltre alla Puglia, la Sicilia e la Toscana. Per rischio idrogeologico una terza allerta moderata tocca di nuovo Basilicata e Calabria mentre sono coinvolte anche Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Scuole chiuse per maltempo in Sardegna

A causa del maltempo che sta investendo l'isola nelle ultime ore, alcuni comuni in Sardegna hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado nella giornata di domani, lunedì 15 novembre. La decisione di sospendere tutte le attività a Cagliari è stata presa dal Sindaco Paolo Truzzo per consentire le verifiche di sicurezza sugli stabili scolastici a seguito del maltempo che ha imperversato durante la giornata di domenica 14 novembre nel cagliaritano. "Invitiamo i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate – spiega il Comune in una nota -. Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni di deflusso delle acque".

Allerta meteo domani 15 novembre, l'elenco delle regioni a rischio

Tutte le allerte meteo sono pubblicate sul sito della Protezione civile ogni giorno insieme al bollettino di criticità delle varie aree interessate dal maltempo. Ecco l'elenco dettagliato delle regioni a rischio con allerta meteo gialla e arancione.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-B, Basi-A1

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sardegna: Campidano, Iglesiente

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Cuneese, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Gallura, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Le previsioni meteo

Continua l'ondata di brutto tempo anche durante la prossima settimana. Nella giornata di lunedì 15 novembre al mattino pioverà su molte regioni del Nord con un cielo nuvoloso su buona parte delle regioni centrali e del Sud. Verso il pomeriggio invece la situazione potrebbe ribaltarsi : cieli nuvolosi al Nord e piogge sul Sud. In generale la situazione meteo resta grigia per tutta la penisola italica. Le temperature restano invece nella norma.