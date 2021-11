Sardegna investita dal maltempo: strade allagate, crolli e un anziano disperso Un’ondata di maltempo sta investendo in queste ore il sud della Sardegna. Strade allagate, crolli in alcune abitazioni, un anziano disperso dopo essere stato trascinato dalla corrente.

A cura di Davide Falcioni

Un'ondata di maltempo sta investendo in queste ore il sud della Sardegna. Le abbondanti precipitazioni, che durano ininterrottamente dalla tarda serata di ieri e -secondo le previsioni- si protrarrà almeno fino a martedì, stanno causando gravi disagi e allagamenti a Cagliari e nell'hinterland. Numerose strade sono attualmente allagate ed impraticabili, si stanno inoltre verificando infiltrazioni e crolli in alcune case. Centinaia le segnalazioni e richieste di intervento ai Vigili del Fuoco e alla polizia locale. A Cagliari, il più colpito è il quartiere di Pirri, con via Italia chiusa al traffico a causa dell'acqua che ha superato il livello di guardia. Già da stamattina, intorno alle 10, la strada statale 554 presentava difficoltà di circolazione, ed ora risulta chiusa in alcuni tratti. Problemi e disagi anche in viale Diaz, viale Trieste e viale Ciusa, mentre anche l'Asse mediano, dove si è registrato anche un incidente stradale, risulta bloccato in alcuni punti.

Anziano trascinato via dall'acqua: ricerche in corso

A causa dell'intensità delle piogge sono ore di apprensione per la sorte di un anziano: l'uomo è sceso dalla sua auto ed è stato trascinato via dalla forza dell'acqua. È attualmente disperso a Sant'Anna Arresi, nel sud Sardegna. L'uomo, da quanto si apprende, era rimasto bloccato con la sua automobile lungo una strada allagata e appena sceso è stato travolto dalla corrente. È subito scattato l'allarme. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile che hanno avviato le ricerche del disperso.

Liguria: allerta gialla fino alle 18

Maltempo anche in Liguria, dove l'Arpal ha prolungato l'allerta gialla per temporali sul centro levante della regione fino alle 18 di oggi (era fino alle 15, ndr). A seguire permarrà su tutta la regione una bassa probabilità di fenomeni forti. Dopo una temporanea attenuazione è attesa una successiva ripresa delle

precipitazioni diffuse in particolare sul Ponente dalla serata di oggi e almeno fino alla mattinata di domani, lunedì 15 novembre. La quantità massima di pioggia in un'ora fino al momento si è registrata a Portovenere: 24.2 millimetri. Nelle ultime 12 ore, spiccano i 39.2 millimetri di Rapallo e i 38.8 di

Santa Margherita Vara (Carro, La Spezia).

Pisa, fulmine danneggia la facciata della Procura

Un fulmine ha colpito ieri sera la facciata della procura di Pisa causando il distacco di un fregio marmoreo: alcuni pezzi dello stesso hanno danneggiato tre automobili parcheggiate davanti all'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale che hanno immediatamente accertato che non vi fossero ulteriori danni alla struttura. Domani saranno probabilmente eseguiti ulteriori sopralluoghi insieme ai tecnici della soprintendenza visto che si tratta di un edificio storico.