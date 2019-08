Le previsioni meteo di oggi mercoledì 14 agosto mostrano un Paese che si divide tra sole e maltempo. È prevista una allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche mentre sul resto della penisola sarà protagonista il sole, con temperature leggermente in calo dopo l'ondata di calore africano dei giorni scorsi. Sole e cielo sereno dunque al Sud e nel Nord-Ovest, piogge e temporali al Centro e nel Nord-Est.

Previsioni meteo per oggi, mercoledì 14 agosto

Le previsioni meteo per oggi mercoledì 14 agosto rimandano a una giornata prevalentemente soleggiata, con una instabilità occasione solo in alcune regioni del Nord e un calo termico generale. Per quanto riguarda le zone a rischio maltempo, la Protezione civile ha dichiarato allerta gialla per rischio temporali in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e su parte della Lombardia e delle Marche. Al Centro il tempo sarà per lo più soleggiato salvo forti temporali nelle Marche e brevi acquazzoni lungo l'Appennino nel pomeriggio. Tempo variabile anche al Sud sul Gargano, in Puglia. Atteso un calo termico lungo tutto lo stivale: dopo l'ondata di calore che ha portato afa e bollino rosso in molte città inizierà una leggera discesa delle temperature. Al Nord caleranno le temperature con massime tra i 27°C e i 31°C. Al Centro-Italia attesi valori massimi tra i 27°C e i 31°C. Al Sud le temperature massime, in calo, oscilleranno tra i 30°C e i 34°C.

Previsioni meteo per domani, festività di Ferragosto

Secondo le previsioni meteo di Ferragosto a partire da domani, appunto festività del 15 agosto, tutto il paese subirà un cambiamento atmosferico importante rispetto alla situazione che abbiamo vissuto in questo inizio della seconda decade di agosto. Tutte le regioni verranno interessate dall'arrivo di aria più fresca di origine atlantica che determinerà un netto calo delle temperature. La giornata di giovedì 15 Agosto vedrà al mattino cielo sereno sulle regioni centrali, al Sud invece ritroveremo nubi basse e nebbie sulla Calabria e Sicilia settentrionale. Al Nord il sole sarà offuscato da nubi su tutto l'arco alpino e regioni di Nord-Est.