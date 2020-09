Dopo giorni di maltempo le prossime 48 ore l'alta pressione proteggerà l'Italia dal transito di nuove perturbazioni: quella di oggi e domani saranno quindi giornate soleggiate con poche piogge per lo più confinate sul versante occidentale del Paese e temperature vicine a quelle della media per inizio ottobre. Le condizioni meteo torneranno a cambiare alla fine di giovedì, quando una nuova perturbazione causerà un primo peggioramento del tempo al Nord. Venerdì e sabato, poi, sotto l’azione congiunta di questa perturbazione, e di un’altra che arriverà subito dopo sono attese molte piogge e vento forte, mentre le temperature, per effetto dei venti di Scirocco, si porteranno su valori superiori alla norma al Sud, con picchi anche di 30 gradi

Previsioni meteo per oggi

Su gran parte dell'Italia si alterneranno sole e nubi generalmente senza precipitazioni; qualche breve piovasco solo in serata tra basso Lazio e nord della Campania, nella notte anche nella Sicilia occidentale. Temperature generalmente stazionarie o in leggero aumento, con valori massimi per lo più compresi tra 19 e 25 gradi e possibili punte di 26-27 gradi in Sicilia. Venti prevalentemente deboli, con locali rinforzi di Maestrale nel Canale d’Otranto e di Scirocco nel Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per giovedì 1 ottobre

Anche domani, giovedì 1 ottobre, tempo in prevalenza soleggiato lungo le coste del medio e basso versante adriatico e in Basilicata. Giornata tra sole e nubi nel resto d’Italia, con qualche debole piovasco su Alpi Occidentali, Levante Ligure e Sicilia. Tra sera e notte tempo in peggioramento, specie al Nord, con deboli piogge su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Venezie e Alta Toscana; possibile qualche scroscio di pioggia anche su Salento e versanti ionici di Calabria e Sicilia. Temperature con poche variazioni.