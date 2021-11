Previsioni meteo 1 novembre, perturbazione sull’Italia: maltempo con rischio nubifragi Che tempo farà oggi 1 novembre, festività di Ognissanti: le previsioni meteo indicano che la “tempesta Poppea” è pronta ad investire tutte le regioni d’Italia, con il rischio di forti nubifragi. Vediamo cosa ci aspetta per il giorno di festa e quali saranno le regioni più colpite dall’atteso maltempo.

A cura di Redazione Meteo

Il mese di novembre si apre col maltempo. Le previsioni meteo di lunedì 1 novembre, festività di Ognissanti, indicano che la “tempesta Poppea” è pronta ad investire tutte le regioni d'Italia, con il rischio di forti nubifragi. Sarà dunque una giornata festiva destinata a trascorrere sotto il segno di un'atmosfera turbolenta. La nuova perturbazione raggiungerà l'Italia a partire dal Nordovest con piogge e rovesci diffusi ed abbondanti che rapidamente conquisteranno Lombardia, poi Emilia e Triveneto. Atteso maltempo soprattutto al Nord e sulle regioni centrali, meno al Sud. Sulle Alpi arriva la neve oltre i 2000 metri.

Maltempo oggi, allerta meteo Protezione civile

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per oggi, lunedì 1° novembre, allerta gialla in dieci regioni: sono Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata. Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità.

Al Nord nuvole, piogge e temporali

Le previsioni meteo dell’Aeronautica militare indicano che al Nord il 1 novembre sarà una giornata con cielo molto nuvoloso, piogge diffuse anche a carattere temporalesco su levante Ligure ed Emilia Romagna con quantitativi di precipitazione che assumeranno carattere di eccezionalità su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Temperature minime in aumento sull’Emilia Romagna orientale.

Al Centro temperature in aumento

Nubi compatte con rovesci e temporali al Centro, localmente anche intensi, sulle regioni tirreniche al mattino e in estensione al resto del Centro nel pomeriggio. Aumentano le temperature sulle regioni centrali.

Al Sud pioggia tra Sicilia e Calabria

Rovesci o temporali diffusi su Sicilia e Calabria, in attenuazione dalla seconda parte della mattinata su Sicilia e dal pomeriggio sulla Calabria. Sul resto del Sud nuvolosità irregolare con temporali sparsi sulle regioni tirreniche in intensificazione serale sul sud peninsulare e Sicilia occidentale.