Precipita sugli scogli a Calafuria dopo una serata in discoteca, 20enne soccorso in gravi condizioni

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 20 anni è precipitato per circa 5 metri sugli scogli di Calafuria, la riserva situata lungo la corta a Sud di Livorno. Il giovane, nato a Pisa, è stato raggiunto dai soccorritori intorno alle 7 della mattina di oggi, giovedì 8 agosto, e trasportato d'urgenza all'ospedale di Cisanello.

Secondo una prima ricostruzione, il 20enne è caduto nella notte, dopo aver passato la serata in discoteca con alcuni amici. Il locale dove era andata a ballare è il “Precisamente a Calafuria”, sul Romito.

Per cause ancora da chiarire, si sarebbe allontanato dal gruppo e, quando gli amici non l'hanno visto rientrare, si sono messi a cercarlo. All'alba lo hanno trovato riverso sugli scogli sottostanti, come riportato dal Corriere Fiorentino.

A quel punto è subito scattato l'allarme, con la chiamata al 112. Sul luogo dell'incidente sono giunti in aiuto del personale medico del 118 con un'automedica, i volontari della Svs Pubblica Assistenza di Ardenza con un'ambulanza, i Vigli del Fuoco sia da terra che da mare e la polizia con un gommone della Guardia Costiera.

Il recupero del giovane è stato complesso, a quanto si apprende perché, una volta raggiunto il ragazzo, che sarebbe rimasto sempre cosciente i soccorritori si sono trovati in difficoltà per riportalo in strada, a causa di politrauma dovuto alla violenta caduta dalla scogliera.

Sul posto è stato quindi richiesto l'intervento anche dell’elisoccorso Pegaso che ha recuperato il 20enne ferito e lo ha portato in codice all’ospedale di Cisanello. Il 20enne è stato ricoverato e sarebbe tutt'ora in gravi condizioni, ha riportato un trauma facciale e altre lesioni su varie parti del corpo.

Intanto, gli agenti delle forze dell'ordine indagano su cosa possa aver causato la caduta del giovane e, allo stesso tempo, quale sia stata l'esatta dinamica dell'incidente.