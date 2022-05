Precipita dal terzo piano, grave bambina di 4 anni a Macerata: la mamma tenta il suicidio Una bambina di 4 anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Ancona dopo essere precipitata dal terzo piano di un condominio a Macerata. La caduta da una finestra mentre era in casa con i genitori.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Una bambina di 4 anni è precipitata dal terzo piano di un condominio a Macerata riportando gravi ferite. Immediato l'intervento dei soccorritori che hanno portato la piccola in ospedale ad Ancona dove è ricoverata in condizioni critiche mentre le forze dell'ordine stanno indagando sulla dinamica. Anche la madre è stata soccorsa e portata in ospedale.

Sul posto sono giunti i carabinieri insieme con gli agenti della Squadra Mobile di Macerata che stanno portando avanti le indagini coordinati dalla pm Stefania Ciccioli. La bambina, stando a quanto si apprende, sarebbe precipitata dalla finestra dell'appartamento di via Dante Alighieri dove vive con i genitori che al momento dell'incidente erano presenti in casa. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni passanti che, intorno alle 16, hanno trovato il corpo della bambina riverso sull'asfalto in una pozza di sangue. I soccorritori del 118 sono intervenuti tempestivamente con un'ambulanza ma è stato necessario l'elisoccorso per trasportare la piccola all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dove è tutt'ora ricoverata in gravi condizioni.

Un volo di dieci metri che ha provocato ferite piuttosto gravi alla bambina precipitata mentre era in casa con la madre e il padre. La Squadra Mobile di Macerata insieme con la Scientifica che ha effettuato i rilievi sul posto sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Anche la madre della bambina sarebbe stata ricoverata in ospedale a causa di una ferita ai polsi: non è chiaro se la donna abbia tentato di togliersi la vita dopo l'incidente o se sia coinvolta in qualche modo in quanto accaduto alla figlia.