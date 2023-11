Possibile presenza di nitrato di potassio, richiamata salsiccia fresca: l’allerta del Ministero Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di due lotti di salsiccia fresca a marchio Salumeria dell’Abbazia. I lotti interessi dall’allerta alimentare.

A cura di Biagio Chiariello

Sul sito Ministero della Salute è apparsa una nuova allerta alimentare: riguarda il richiamo da parte del produttore di due lotti di salsiccia fresca a marchio Salumeria dell’Abbazia. Il motivo del provvedimento riguarda la “presenza di additivo E252 (nitrato di potassio)”.

L’avviso, va specificato, non specifica se l’uso dell’additivo E252 non sia ammesso nel prodotto in questione o se invece sia presente in quantità superiori a quanto consentito dalla normativa. La salsicce interessate dall'allerta alimentare appartengono ai lotti n. 311023 con termine minimo di conservazione (TMC) 01/12/2023 e n. 081123 con TMC 09/12/2023.

La salsiccia fresca richiamata è stata prodotta dall’azienda Salumeria dell’Abbazia di Lucaioli Pacifico. Lo stabilimento di produzione si trova in via A. Volta 14/16, a Chiaravalle, in provincia di Ancona (marchio di identificazione CE IT 9 1808 L).

A scopo precauzionale, l'azienda agricola di produzione raccomanda di non consumare il prodotto con i numeri di lotto indicati. Le consumatrici e i consumatori che dovessero essere in possesso delle salsicce in questione possono riportare le confezioni al punto vendita in cui l’hanno acquistata.

Tra le ultime allerte alimentari pubblicate sul sito web ufficiale del Ministero della Salute, ricordiamo in ordine di tempo quella di ieri relativa a tre lotti di marron glaces per la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa non indicato in etichetta, prima era stata la volta delle ‘Code di gamberi indopacifici scottate e surgelate‘ a marchio Coop, delle patate prefritte a spicchi a marchio Lamb Weston, e dei formaggini acquistabili nei punti vendita Penny Market per una "possibile contaminazione microbiologica (muffa)".