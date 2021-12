Pisa, scontro tra due auto e un furgone: morta donna di 56 anni, gravi i due bimbi in auto con lei Incidente mortale a Casciana Terme, in provincia di Pisa. Due auto e un furgone si sono scontrati per cause ancora da accertare. Deceduta una donna di 56 anni, gravi invece i due bimbi in auto con lei.

Due auto e un furgone si sono scontate in via del Commercio, in località Capannina a Casciana Terme. Ad avere la peggio una donna di 56 anni che guidava una delle due vetture. In auto con lei due bimbi, una femmina e un maschio, che sono stati trasferiti in ospedale in gravi condizioni. La 56enne è deceduta per le gravi ferite riportate mentre i minori sono stati portati in ospedale in codice rosso. Ferito anche il conducente della seconda vettura coinvolta. I due bimbi sono stati trasportati al nosocomio di Cisanello. Sul posto sono intervenuti tempestivamente 118 e vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso hanno richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. Sono accorse in tutto sei ambulanze, due della pubblica assistenza di Ponsacco, una di Pontedera. una della misericordia di Terricciola, l'automedica di Pontedera e l'altra ambulanza da Casciana. La strada è stata interdetta al traffico.

Nelle condizioni più gravi la bimba. I medici avevano pensato di portare la bimba a Pisa tramite l'elisoccorso. Il tutto si è verificato intorno alle 13 per cause che sono ancora da accertare. Gli automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme. Ancora non sono stati resi noti aggiornamenti sulle condizioni di salute di due piccoli che restano per il momento in codice rosso presso l'ospedale di Cisanello, nei pressi di Pisa. Le dinamiche del sinistro stradale sono ancora tutte da accertare: saranno le forze dell'ordine a cercare di ricostruire quanto successo intorno alle 13 di oggi giovedì 16 dicembre. Nessuna notizia neppure sulle condizioni di salute degli altri due conducenti. L'uomo alla guida della seconda automobile è rimasto ferito, ma non è stato reso noto il suo bollettino medico. L'uomo è stato soccorso nell'immediato insieme ai due bimbi e alle vittima dell'incidente stradale