Pisa, due influencer di Onlyfans scoperte dalla Guardia di Finanza: hanno evaso 800mila euro al fisco

Nel mirino delle Fiamme Gialle una 30enne italiana e una 46enne bulgara, entrambe residenti nella provincia pisana: una ha evaso 300mila euro, l’altra mezzo milione.

Ottocentomila euro: a tanto ammonta l'evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza di Pisa e accumulata da due influencer attive soprattutto sulla piattaforma Onlyfans: si tratta, nello specifico, di una 30enne italiana e una 46enne bulgara, entrambe residenti nella provincia pisana e finite nelle scorse settimane nel mirino di un'attività ispettiva di natura fiscale da parte delle Fiamme Gialle. Stando a quanto accertato, la più giovane delle due – che risulta titolare di una partita Iva – avrebbe evaso circa 300mila euro; la bulgara, invece, mezzo milione di euro.

Una serie di indagini documentali e sul web hanno ricostruito il giro d'affari degli ultimi cinque anni da parte delle due donne, che potevano contare su un bacino di oltre 90mila followers, in larga parte disposti a pagare un abbonamento dai 4 euro al mese fino a 54 euro annuale. Le somme, mai dichiarate al Fisco, venivano poi trasferite dalle due su conti correnti o carte prepagate, non dichiarando neppure l'Iva. Ora l'Agenzia delle Entrate ha potuto avviare gli accertamenti per mandare la cartella esattoriale e recuperare le somme all'Erario.

Come se non bastasse dall'inchiesta condotta dalle Fiamme Gialle è emerso che una significativa parte dei compensi è stata occultata anche attraverso l'utilizzo di buoni regalo su Amazon e altre forme di credito digitale, "modalità sempre più diffuse tra gli influencers per nascondere gli introiti". Tali strumenti, spesso trasmessi tramite codici elettronici o wallet online, rendono complessa la tracciabilità e il collegamento con i flussi finanziari reali. "L'individuazione e la contestazione di tali emolumenti – commenta la Guardia di Finanza a Pisa – rappresentano una delle attività tecnicamente delicate, ma cruciali per il successo delle indagini in tale settore".