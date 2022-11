Pisa, automobilista investe tre ciclisti e scappa: caccia al pirata della strada Un automobilista ieri ha fatto cadere tre ciclisti di un gruppo di trenta, poi si è allontanato senza prestare loro soccorso.

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver travolto un gruppo di ciclisti lungo la via Aurelia. facendone cadere tre, si è allontanato senza prestare soccorso né verificare se ci fossero feriti. È accaduto ieri mattina, domenica 20 novembre, nei pressi di Migliarino Pisano, quando un automobilista ha effettuato un sorpasso e, rientrando in corsia, ha urtato tre dei componenti di un gruppo di una trentina di ciclisti per poi allontanarsi ignorando le conseguenza della sua grave imprudenza. L'incidente è avvenuto sull'Aurelia in direzione di Torre del Lago (Lucca).

Due dei tre ciclisti sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, mentre il terzo è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello a Pisa. Quest'ultimo, 44enne residente in Liguria, risultava essere in buone condizioni avendo riportato solo alcune escoriazioni; anche gli altri due compagni fortunatamente non sono stati feriti in modo grave.

Da oltre 24 ore è in corso la caccia al pirata della strada che ha rischiato di causare una strage. I poliziotti hanno sentito alcuni testimoni che componevano il gruppo di circa 30 pedalatori, tutti intenti a prendere parte a un'uscita domenicale e tutti rispettosi del codice della strada. Tutte le persone ascoltate dagli agenti hanno affermato che, mentre il gruppo era diretto verso Torre del Lago, è stato superato da un'auto che, nel rientrare nella corsia di marcia dopo il sorpasso, ha travolto i tre malcapitati ciclisti facendoli cadere sull'asfalto. Dopo aver causato l'incidente, l'automobilista si è dato alla fuga omettendo i soccorsi.

Dopo essersi sincerati delle condizioni degli investiti ed averli invitati a sporgere subito denuncia, i poliziotti hanno dato avvio alle indagini per dare un nome e un volto al pirata della strada, che adesso rischia una denuncia per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali.