video suggerito

Pesaro, si tuffa nelle Gole del Furlo e muore annegato: stava festeggiando il Primo Maggio con amici Un ragazzo di 31 anni, di origine pakistana, è annegato nel fiume Candigliano sotto gli occhi attoniti degli amici con cui stava trascorrendo il Primo Maggio. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una giornata di festa si è trasformata in tragedia oggi al parco La Golena, nei pressi della Gola del Furlo. Un ragazzo di 31 anni, di origine pakistana, è annegato nel fiume Candigliano sotto gli occhi attoniti degli amici con cui stava trascorrendo il Primo Maggio.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe immerso in un tratto del fiume con una profondità di circa due metri e mezzo. Dopo pochi istanti, in difficoltà, avrebbe chiesto aiuto, ma sarebbe scomparso sott’acqua prima che i presenti riuscissero a soccorrerlo.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cagli, il nucleo fluviale di Pesaro, due elicotteri da Bologna e Arezzo e una squadra di sommozzatori, sempre da Bologna. Dopo ore di ricerche, il corpo del giovane è stato recuperato senza vita. Le operazioni di recupero sono state coordinate dai carabinieri, con il supporto delle pattuglie di Cagli, Urbino, Apecchio e del 118.

Profondo cordoglio è stato espresso dalla comunità locale. "Dispiace per questa fatalità. Esprimo il mio cordoglio per la morte di questo giovane ragazzo. Sono episodi che colpiscono profondamente – ha dichiarato il sindaco di Acqualagna, Pierluigi Grassi –. L’invito è quello di essere sempre attenti e prudenti nei confronti della natura, anche in momenti di svago".