Pesaro, donna aggredita dal marito in auto: salvata da un gruppo di studenti e la prof La donna difesa da un gruppo di studenti e da una prof del Liceo delle Scienze Umane ‘Mamiani’ di Pesaro. Nella corsa verso l’auto l’insegnante si è fratturata una caviglia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un gruppo di studenti e da una prof del Liceo delle Scienze Umane ‘Mamiani’ di Pesaro, ieri mattina, sono corsi in aiuto di una donna che stava urlando, all’interno di una macchina, perché aggredita dal marito.

I fatti sono avvenuti ieri, 24 febbraio, mentre la scolaresca svolgeva attività fisica nel campo da basket nell’area San Decenzio: ad un certo punto i ragazzi hanno sentito delle grida disperate di una donna provenire da una strada limitrofa.

Una volta raggiunta l’auto dalle quale provenivano le urla, hanno cercato in tutti i modi di dissuadere l’uomo che bloccava la coniuge tenendola per il collo. La lite è continuata finchè sul posto non è arrivato il figlio della coppia, che è riuscito a separarli. Quando le forze dell’ordine sono intervenute, l’uomo era già scappato. Le indagini sono in corso.

Leggi anche Omicidio a Nuvolento, donna uccide il marito a coltellate davanti al figlio di 15 anni

C'è inoltre da dire che la professoressa nel correre in aiuto della donna è caduta e si è fratturata una caviglia, tanto da esser costretta ad andare in ospedale e farsi ingessare.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Matteo Ricci: "Complimenti alla professoressa e agli alunni del Mamiani che ieri mattina sono intervenuti prontamente per difendere una donna aggredita dal compagno durante una lite al San Decenzio. Un gesto straordinario e molto coraggioso, che dimostra il loro grande senso di civiltà e comunità. Un valore che va insegnato in tutte le scuole, tramandato nella cultura, diffuso da chi esercita responsabilità pubbliche".

Il consiglio di istituto proporrà nelle prossime ore un encomio per il bellissimo gesto della scolaresca, come confermato dallo stesso Ricci che poi conclude: "Non dobbiamo abbassare mai la guardia sulla violenza contro le donne. È una piaga della società, che va vinta anche attraverso i giovani".