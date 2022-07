Perugia, volo di 20 metri col suo camion dal Raccordo: autotrasportatore muore a 76 anni Grave incidente stradale venerdì pomeriggio lungo il raccordo Perugia-Bettolle. La vittima è il 76enne Ruggero Prelati. Forse un malore alla base della tragedia.

Drammatico incidente stradale nel tardo pomeriggio di venerdì 8 luglio lungo il raccordo Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Prepo e San Faustino in direzione Trasimeno. Un autoarticolato condotto da Ruggero Prelati, titolare 76enne di una ditta di autotrasporti di Agello, ha divelto le barriere laterali del viadotto “Settevalli” ed è finito nell’area sottostante. Dopo un volo di diverse decine di metri, il mezzo è piombato nel terreno sottostante al raccordo. L'uomo è morto sul colpo.

Le cause del drammatico incidente non sono ancora definite, saranno necessari i risultati dei rilievi, ma è ipotizzabile che l'uomo abbia perso il controllo del tir a causa di un malore. Quando i soccorritori lo hanno estratto dalle lamiere, era già privo di vita. Solo per puro caso il sinistro non ha coinvolto altri veicoli sia sul raccordo che al di sotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro – l’accaduto è stato portato all’attenzione della procura della Repubblica – ed anche gli operatori di Anas.

"Questo ennesimo morto sul lavoro deve far vergognare ancora di più politica e istituzioni – ha commentato Simone Pampanelli, segretario generale della Cgil di Perugia -. Non conosco la storia personale del lavoratore, per la quale nutro profondo rispetto, ma mi chiedo: cosa porta un uomo a lavorare a 76 anni? La risposta è che in questi anni le istituzioni, la politica, hanno prodotto una frattura innanzitutto culturale e legislativa con il mondo del lavoro", ha detto al Messaggero.

Ruggero Prelati lascia la moglie, i nipoti e due figli: uno titolare della macelleria di Agello e l'altro, camionista come il padre.