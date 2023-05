Perugia, non ha le chiavi e prova ad entrare in casa dall’impalcatura: 20enne cade dal tetto e muore Tragedia nella notte a Perugia, la vittima è un giovane americano. L’ipotesi è che non avendo le chiavi di casa abbia tentato di accedere da una finestra, passando dal tetto, perdendo l’equilibrio.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo americano di 20 anni è morto a Perugia dopo essere precipitato dal tetto di un palazzo mentre tentava di rientrare in casa, in un appartamento universitario situato nella zona di Elce. Ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santa Maria della Misericordia, è morto nella mattinata di oggi, 30 maggio.

Secondo quanto raccontato dagli amici della vittima alle forze dell'ordine, il 20enne aveva dimenticato le chiavi e quindi, per rientrare, avrebbe deciso di utilizzare il ponteggio montato attorno al palazzo. Nella salita ha perso l’equilibrio e poi la caduta rovinosa.

Gli operatori hanno quindi provveduto a sentire i testimoni e un suo amico – in palese stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol -, il quale ha spiegato che, dopo aver passato la serata insieme al 20enne americano e aver bevuto in diversi locali, si erano separati e il giovane era tornato nell’abitazione dove è ospite dallo scorso 17 maggio.

Ha quindi raccontato di essere stato contattato dalla fidanzata dell’amico che lo aveva informato che il ragazzo era precipito. Si era quindi portato nei pressi dell’abitazione dove aveva trovato il giovane in gravi condizioni, ma ancora cosciente.

È stato lui a spiegare agli agenti che il 20enne, non avendo le chiavi di casa, era solito accedere all’appartamento passando per un’impalcatura del palazzo, per poi entrare dalla finestra della cucina. Ieri sera però quella finestra era chiusa, quindi avrebbe tentato, passando dal tetto, di accedere da un’altra finestra ma, verosimilmente perdendo l’equilibrio, è caduto.

Sul posto è poi intervenuto il personale della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica per i rilievi e gli accertamenti del caso. Portato in Pronto soccorso in codice rosso con politrauma e diverse fratture, è stato successivamente ricoverato in rianimazione. Stamane il suo cuore si è spento.