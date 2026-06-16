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Firenze, donna muore schiacciata dal portellone del garage di casa a Cerbaia: stava parcheggiando l’auto

Una donna di 76 anni è morta a Cerbaia, nel Fiorentino, schiacciata dal portellone basculante del garage mentre lo chiudeva. Inutile l’arrivo sul posto dell’elisoccorso.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Stava chiudendo il portellone basculante del garage quando è rimasta schiacciata, perdendo la vita. La tragedia è avvenuta questa mattina in provincia di Firenze, nella frazione di Cerbaia, Comune di San Casciano in Val di Pesa.

La vittima è una donna di 76 anni che stava parcheggiando la propria minicar e che per circostanze ancora da accertare è rimasta schiacciata sotto il peso del portellone. I soccorsi si sono rivelati inutili: nonostante la mobilitazione di ambulanza, vigili del fuoco ed elisoccorso, la donna era già morta e non c'è stato modo di rianimarla.

Secondo le ricostruzioni, la 76enne aveva appena parcheggiato la propria minicar all'esterno del garage ed è tornata al portellone per chiuderlo quando la struttura le è improvvisamente crollata addosso. Immediatamente sono state allertate le autorità che hanno attivato le procedure di soccorso. Oltre ai vigili del fuoco sono giunti un'ambulanza della Misericordia di San Casciano e l'elisoccorso Pegaso, atterrato nel campo sportivo del paese, vicino al luogo in cui abitava la donna.

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Sul caso indagano Carabinieri e Polizia locale allo scopo di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e perché il portello sia crollato all'improvviso.

Articolo in aggiornamento

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