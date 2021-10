Perugia, incidente in E45: camion rimane in equilibrio sulla scarpata per miracolo Paura alle porte di Perugia, tra Ponte San Giovanni e Collestrada, per il pesante mezzo poi recuperato dai vigili del fuoco. Il conducente è rimasto ferito, secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto sono intervenute due squadre della centrale dei Vigili del fuoco. Pesanti rallentamenti su tutto il tratto stradale.

A cura di Biagio Chiariello

Un camion è finito fuoristrada lungo al E45 tra Ponte San Giovanni e Collestrada, in provincia di Perugia. Il conducente è rimasto ferito, secondo le prime informazioni in modo non grave. Sul posto sono intervenute due squadre della centrale dei Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto lungo la E45, in corsia nord, all'altezza del Park hotel. L'autotreno è sbandato ed è finito fuori strada restando in bilico al lato della strada, come si vede anche nelle immagini circolate in queste ore. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico per permettere le operazioni di recupero del mezzo.

Lungo code e rallentamenti si registrano su tutto il tratto

L'Anas ha poi deciso la chiusura della strada statale 3bis Tiberina, in direzione Cesena. Il traffico è stata deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Balanzano. Al momento si registrano code in direzione Cesena tra gli svincoli di Montebello e Ponte San Giovanni. Rallentamenti anche in carreggiata opposta in corrispondenza del sinistro. Ripercussioni con rallentamenti e code sono state segnalate sul raccordo Perugia-Bettolle tra Madonna Alta e Ponte San Giovanni, in direzione Ponte San Giovanni, e sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” tra Ospedalicchio e l’innesto E45 in direzione E45. Auto incolonnate scendendo da Perugia ormai da Ferro di Cavallo.