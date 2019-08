Una specialità ligure prodotta dall’azienda “Buona compagnia Gourmet S.P.A.” è stata ritirata dal mercato con un avviso apparso sia sul sito dell’azienda che sul sito del ministero della Salute. Si tratta della “Cima Antica Genova Tuo Chef 2.3 Kg circa”, con lotto di produzione 0131. Nell’avviso che porta la data di ieri, 13 agosto 2019, si legge che il motivo del richiamo, a scopo precauzionale, arriva per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica da Listeria Monocytogenes. Come riportato dall’avviso, il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore è “Buona compagnia Gourmet S.P.A – IT N2R69 Ce”; il nome del produttore è “Buona compagnia Gourmet S.P.A.”, con sede dello stabilimento in Via della Nunziata 8-17100 Savona.

Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita – Il prodotto ritirato dal mercato ha come data di scadenza o termine minimo di conservazione il 15-09-2019 e ha un peso/volume di 2.3 kg circa relativo al trancio intero. La clientela in possesso della Cima Antica GENOVA acquistata affettata nelle date comprese dal 03/08/2019 al 13/08/2019 è invitata a non consumare il prodotto e a rendere la cima al punto vendita. La cima alla genovese è un piatto tipico della gastronomia ligure e soprattutto della città di Genova. È composto da una tasca di vitello ripiena di verdura, carne e formaggio, cucita con ago e filo. Viene servita a fette come un salume cotto.