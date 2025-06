Pericolo Istamina: filetti di tonno ritirati dai supermercati In’s. Il lotto interessato

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

La catena di discount In’s ha avviato il ritiro precauzionale di un lotto di filetti di tonno surgelati a marchio Selezione Più, a causa del possibile contenuto eccessivo di istamina, una sostanza che, in elevate concentrazioni, può causare la sindrome sgombroide, con sintomi simili a una reazione allergica.

Il prodotto interessato è distribuito in confezioni da 250 grammi, identificato dal lotto n. 05691660824 con scadenza 05/08/2026. I filetti sono stati realizzati dall’azienda tedesca I. Schroeder KG (GmbH & Co), con sede ad Amburgo, in Am Sandtorkai 37.

L’azienda invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo in qualsiasi punto vendita In’s, dove sarà possibile ottenere un rimborso o una sostituzione. Il termine ultimo per la restituzione è fissato al 19 giugno 2025.

La misura, pur essendo solo precauzionale, rientra nei protocolli di sicurezza alimentare previsti per la tutela della salute pubblica.

Al momento il richiamo non appare nell'apposita pagina del Ministero della Salute, come invece era stato la settimana scorsa per il tofu biologico Veggie – Despar ritirato per un grave errore di etichettatura e i fichi secchi De Lucia per presenza di aflatossine oltre i limiti. Prima ancora è stata la volta di due formaggi primo sale per la presenza di lattosio oltre i limiti dichiarati, nonostante fossero etichettati come privi. Poco prima, la catena Penny Market aveva richiamato una torta “Festa della Mamma” a marchio Senza Peccato, dopo il ritrovamento di un corpo estraneo all’interno di una confezione.