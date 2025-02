video suggerito

Perde il controllo dell’auto e si schianta in un vigneto: morto il 20enne David Agostinetto Aveva solo 20 anni David Agostinetto, il ragazzo che nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso. Il ragazzo ha perso il controllo della sua auto che è uscita fuori strada e si è schiantata in un vigneto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A sinistra, l'auto di David Agostinetto (a destra), il 20enne morto nell'incidente.

Aveva solo 20 anni David Agostinetto, il ragazzo che nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio è morto in un grave incidente stradale avvenuto nel Comune di Valdobbiadene, in provincia di Treviso.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il 20enne era da solo a bordo della sua automobile, una Fiat Punto, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

La vettura è uscita fuori strada e si è schiantata in un vigneto. Il ragazzo è stato sbalzato dall'abitacolo ed è, purtroppo, deceduto sul colpo.

Leggi anche Tragico schianto tra auto sulla statale, un morto e tre feriti gravi a Bolzano

Immagine Vigili del Fuoco.

L'incidente è avvenuto lungo la strada che porta a Saccol di Valdobbiadene che, a quanto si apprende, si trova a poca distanza dall'abitazione del giovane. Sul posto si sono immediatamente recati gli operatori sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna.

È stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso di Treviso Emergenza, decollato dall’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. L’elicottero, dopo pochi minuti di volo, è atterrato nel piazzale vicino alla caserma dei Carabinieri di Valdobbiadene.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa al traffico per circa due ore. In paese la notizia della morte del ragazzo si è presto diffusa e ha scosso l’intera comunità.

David Agostinetto, 20 anni.

David Agostinetto era infatti molto conosciuto in paese, dove viveva con la famiglia. Il ragazzo era un grande lavoratore e chi lo conosceva lo ricorda per il suo sorriso. Dopo gli studi, circa 3 anni fa, aveva trovato lavoro alla cantina Ruggeri di Valdobbiadene.

Come riportano i quotidiani locali, il 20enne sognava di comprare un terreno e coltivarlo insieme al fratello, i due volevano avviare insieme una loro attività.

"Era un ragazzo semplice, senza tante pretese. – lo ha ricordato il fratello – Sabato sera doveva incontrare degli amici per mangiare una pizza e dopo doveva vedere la sua fidanzata. Non riusciamo a capire cosa sia successo".