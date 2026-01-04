Attualità
Perde il controllo dell’auto con un amico: morto sul colpo il 24enne David Simone, grave il passeggero

È morto sul colpo David Simone, 24enne del Leccese. Il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto durante la notte mentre viaggiava con un amico 21enne, ricoverato in ospedale.
A cura di Gabriella Mazzeo
David Simone
David Simone

David Simone, 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 120 che collega Salice a Campi Salentina e Carmiano. Il tutto è avvenuto intorno alle 5.10 del mattino per cause ancora in corso di accertamento. Una Bmw Serie 3 con a bordo due ragazzi è infatti uscita fuori strada, terminando la corsa con un violento impatto.

Sono stati inutili i soccorsi del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 24enne. Gravi le condizioni del secondo passeggero, un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Veglie, i Carabinieri delle stazioni di Salice e Campi Salentina per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

La Bmw è stata del tutto distrutta nell'incidente stradale, mentre Simone è purtroppo morto sul colpo. Le condizioni dell'amico sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini delle forze dell'ordine accerteranno ora la dinamica dei fatti e nel frattempo la Bmw distrutta è finita sotto sequestro per accertamenti. A Salice Salentino è stato indetto il lutto cittadino.

Il 24enne lavorava al bar gestito dai genitori. Da circa 3 anni aveva coronato il sogno di aprire una gintoneria tutta sua nella piazza principale del paese. La comunità si è stretta attorno ai familiari del ragazzo, sconvolti dal dolore per quanto accaduto.

Le dinamiche del sinistro stradale sono in fase di definizione: a chiarire cosa sia effettivamente accaduto saranno le indagini dei prossimi giorni. L'area del sinistro stradale è stata bonificata e sottoposta a tutti i rilievi del caso. La zona dell'incidente è stata riaperta al traffico dopo ore e dopo diversi accertamenti.

