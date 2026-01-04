Perde il controllo dell’auto con un amico: morto sul colpo il 24enne David Simone, grave il passeggero

È morto sul colpo David Simone, 24enne del Leccese. Il giovane avrebbe perso il controllo dell’auto durante la notte mentre viaggiava con un amico 21enne, ricoverato in ospedale.

David Simone

David Simone, 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 120 che collega Salice a Campi Salentina e Carmiano. Il tutto è avvenuto intorno alle 5.10 del mattino per cause ancora in corso di accertamento. Una Bmw Serie 3 con a bordo due ragazzi è infatti uscita fuori strada, terminando la corsa con un violento impatto.

Sono stati inutili i soccorsi del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del 24enne. Gravi le condizioni del secondo passeggero, un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso l'ospedale di Lecce. Sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco di Veglie, i Carabinieri delle stazioni di Salice e Campi Salentina per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

La Bmw è stata del tutto distrutta nell'incidente stradale, mentre Simone è purtroppo morto sul colpo. Le condizioni dell'amico sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini delle forze dell'ordine accerteranno ora la dinamica dei fatti e nel frattempo la Bmw distrutta è finita sotto sequestro per accertamenti. A Salice Salentino è stato indetto il lutto cittadino.

Il 24enne lavorava al bar gestito dai genitori. Da circa 3 anni aveva coronato il sogno di aprire una gintoneria tutta sua nella piazza principale del paese. La comunità si è stretta attorno ai familiari del ragazzo, sconvolti dal dolore per quanto accaduto.

Le dinamiche del sinistro stradale sono in fase di definizione: a chiarire cosa sia effettivamente accaduto saranno le indagini dei prossimi giorni. L'area del sinistro stradale è stata bonificata e sottoposta a tutti i rilievi del caso. La zona dell'incidente è stata riaperta al traffico dopo ore e dopo diversi accertamenti.