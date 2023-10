Perde il controllo della moto e si schianta contro un muraglione: Federico Berilli muore a 27 anni Federico Berilli, 27 anni, è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre a Giulianova, in provincia di Teramo. Il giovane, residente a Mosciano Sant’Angelo, avrebbe perso il controllo della sua moto e si sarebbe schiantato contro un muraglione. A dare l’allarme gli amici che erano con lui.

A cura di Eleonora Panseri

Federico Berilli, 27 anni

Aveva solo 27 anni Federico Berilli, morto in un tragico incidente avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 ottobre a Giulianova, in provincia di Teramo. Il giovane, originario di Giulianova ma residente a Mosciano Sant'Angelo, avrebbe perso il controllo della moto su cui stava viaggiando. È deceduto al pronto soccorso, dove era stato portato in codice rosso.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il 27enne si trovava in sella alla sua moto insieme ad alcuni amici, poco dopo le 2 di notte, in via Montello. La moto Suzuki avrebbe sbandato e subito dopo il mezzo sarebbe finito fuori strada, terminando la sua corsa contro un muraglione. Sono stati proprio i compagni del motociclista ad allertare immediatamente i soccorsi e sul posto è subito arrivata con urgenza un'ambulanza del 118.

Purtroppo invano il personale medico e sanitario ha cercato di rianimare il centauro: il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giuseppe Mazzini di Teramo, dove purtroppo è morto poco dopo l'arrivo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi dell'incidente mortale, ancora una volta costato la vita a una giovane.

Il cordoglio di amici e conoscenti

Sui social tanti i post di amici e conoscenti dedicati al ragazzo scomparso. "Voglio ricordarti così, una grande persona e un grande amico. Fai buon viaggio, amico mio!", scrive uno allegando una foto del 27enne in sella alla sua moto e insieme ad alcuni amici. "Ho avuto soltanto un occasione per conoscerci , quanto basta per provare un enorme dispiacere. Non è mai giusto quando un ragazzo così giovane vola cielo. Condoglianze a tutta la famiglia, soprattutto ai genitori che saranno lacerati dal dolore. Riposa in pace", è il messaggio di un altro.

Anche l' amministrazione comunale di Giulianova ha espresso il proprio cordoglio in un post: "Il sindaco Jwan Costantini e l'amministrazione comunale partecipano al dolore della famiglia di Federico Berilli, vittima del tragico incidente verificatosi ieri notte in via Montello. Non servono a molto, oggi, le parole, ma desiderio del aindaco e della maggioranza amministrativa è stringersi ai genitori, ai familiari e agli amici di Federico, esprimendo il proprio cordoglio e facendosi portatori della commozione, del rimpianto e dell'enorme dispiacere che hanno segnato la comunità giuliese".