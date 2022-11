Per evitare una nutria si schianta con l’auto contro un albero: Beatrice muore a 50 anni Beatrice Boccasanta stava andando al lavoro in un forno a Massa Finalese quando è avvenuto l’incidente mortale, alle prime ore del mattino di ieri 8 novembre, sulla SP10 nel Ferrarese.

A cura di Biagio Chiariello

Si sarebbe trovata davanti una nutria e ne tentativo di evitarla, avrebbe sterzato all‘improvviso, perdendo il controllo dell'auto per poi finire contro un albero. Così è morta Beatrice Boccasanta, 50 anni, residente a Scortichino, in provincia di Ferrara. La tragedia è avvenuta nelle prime ore della mattinata di ieri, verso le 5.45, sulla SP10 verso Finale Emilia. Nonostante le squadre di soccorso siano giunte sul posto rapidamente, non c’è stato nulla da fare per la 50enne alla guida, dichiarata deceduta.

La 50enne ha perso il controllo della sua automobile sulla provinciale 10, nel tratto compreso tra via Sant‘Elia e via Serraglio. Non erano presenti altri mezzi sul posto.

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, la prima ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, è cha la donna abbia perso il controllo della vettura per evitare l'animale selvatico che stava attraversando la strada. Non si esclude però la tesi del colpo di sonno alla guida.

Come ogni mattina Beatrice si stava recando al forno, Il Chicco di Massa Finalese in cui da anni lavorava. "Era sempre gentile con tutti, amorevole‘ – afferma chi la conosceva – in paese tutta la sua famiglia è nota e stimata". I funerali ancora non sono stati fissati: si attende la liberazione della salma.

Choc anche a Scortichino dove la 50enne era cresciuta. "Gli occhi azzurri, profondi, attenta agli altri, con un sorriso per tutti e sempre solare. Una donna di una gentilezza esemplare e rara. E’ una perdita incolmabile. Siamo vicini alla famiglia, consapevoli che nulla mai potrà consolar