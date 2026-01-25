Pedopornografia online su Telegram, arrestati tre uomini: tra loro anche un sacerdote e un medico

Tre uomini, tra cui un medico e un prete, sono finiti in manette per pedopornografia online. Diffondevano materiale illecito tramite un gruppo Telegram. L’indagine è durata due anni.

Tre uomini, tra i quali figurano anche un medico e un sacerdote, sono stati arrestati per pedopornografia online. A seguito della stessa indagine è stato denunciato anche un 17enne. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, insieme avrebbero avuto un ruolo nella diffusione di immagini pedopornografiche online attraverso l'utilizzo di un gruppo Telegram.

Dei quattro coinvolti nell'indagine tre sono stati arrestati in flagranza di reato al termine dell’esecuzione dei decreti di perquisizione personale, locale ed informatica, emessi dalla Procura di Torino. L’indagine è stata avviata a seguito di una complessa attività sotto copertura durata più di 2 anni, che ha consentito di individuare i promotori di un gruppo Telegram, rispettivamente identificati in un sacerdote e un medico, arrestati nel 2025 a Brescia e Torino.

Attraverso l’attività investigativa undercover sono state utilizzate tecniche informatiche volte alla de-anonimizzazione degli utenti, in questo modo è stata fatta luce sulla rete di contatti con cui il medico torinese scambiava materiale illecito nelle comunità dedite allo scambio del materiale di pedopornografia.

L’attività svolta dalla Polizia con la collaborazione dei Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di Torino, Genova e dalle Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica di Como e Pordenone ha quindi consentito l’arresto di due uomini, di 52 anni e di 40 anni, nelle province di Cuneo e Genova, per detenzione di ingente quantitativo di materiale realizzato mediante sfruttamento sessuale di minori, nonché l’arresto di un giovane pordenonese di 27 anni anche per produzione di materiale di pedopornografia minorile. Denunciato in stato di libertà anche un minorenne del 2008, residente nel Comasco, ritenuto da chi indaga l'amministratore del gruppo.