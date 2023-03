Paura in Trentino, orso attacca e ferisce un uomo durante un’escursione con il suo cane Alessandro Cicolini, 39 anni, è stato attaccato da un orso in Val di Rabbi: l’uomo ha riportato ferite alle braccia e alla testa ma non è in pericolo di vita.

L'orso torna a far paura in Trentino: questa mattina intorno alle 8.30 un uomo è stato infatti aggredito dall'animale in Val di Rabbi, nel bosco a monte dell'abitato di Pracorno, a circa duemila metri di quota. Vittima dell'attacco Alessandro Cicolini, 39 anni, fratello del sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini. "Era in montagna con il cane, da solo", ha raccontato a Rai News il primo cittadino. "L'orso lo ha attaccato al braccio e alla testa". Dopo essere riuscito a sottrarsi l'uomo ha chiesto aiuto ed è stato portato in ospedale a Cles, dove dovrà essere operato.

Cicolini non è fortunatamente in pericolo di vita. Stando a quanto accertato il 39enne stava passeggiando con il suo cane e percorreva un sentiero in val di Sole, quando i due sono arrivati a contatto con un orso. L'escursionista avrebbe riportato graffi e ferite ma, una volta che il plantigrado si è allontanato, è riuscito a scendere autonomamente più a valle e chiedere aiuto ai soccorritori. A confermare il caso è stata la Provincia di Trento attraverso una nota ufficiale, annunciando anche di aver interessato il governo dell'accaduto.

"Ho segnalato la gravità di questo ennesimo episodio al ministro all’ambiente Pichetto Fratin", ha dichiarato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, informato dell'aggressione. "L'impegno è di tenerlo costantemente aggiornato e l’invito è quello di affrontare assieme un problema che non può più essere tenuto in sospeso".

La Provincia, attraverso una nota, comunica che Fugatti e l'assessora Giulia Zanotelli seguono in tempo reale gli approfondimenti legati al caso di aggressione da parte di un orso nella mattina di oggi.