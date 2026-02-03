Attualità
video suggerito
video suggerito

Paura a Cerignola, spari in autostrada per assaltare tir carico di carne: autista picchiato e sequestrato

Paura sull’A16 all’altezza di Cerignola dove la scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato: sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L’autista è stato picchiato e sequestrato e poi rilasciato presso un casello vicino.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Paura la scorsa notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, a Cerignola (Foggia): un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato intorno alle 00.40 mentre percorreva l'autostrada A16. Per bloccare il mezzo, a quanto si è appreso, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che non hanno ferito nessuno.

Il camion, appartenente a una società di trasporti, è stato intercettato e costretto a fermarsi in carreggiata sud. L'autista del mezzo è stato picchiato, sequestrato e rilasciato qualche ora dopo a poca distanza, nei pressi del casello di Cerignola Est, in A14. L'uomo è stato poi soccorso da personale del 118 e portato in ospedale per le cure, anche se restano da chiarire le sue condizioni e se abbia riportato ferite durante la rapina. Nessuna traccia al momento del camion.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della sottosezione della polstrada di Trani. Sul posto – riporta la stampa locale – sarebbero stati rinvenuti almeno un bossolo e delle tracce di sangue.

Leggi anche
Furgone tampona tir in A22: due persone morte tra le fiamme. Autostrada del Brennero paralizzata

Non si esclude il collegamento con altri episodi simili avvenuti in passato lungo lo stesso tratto dell’A16, già teatro di rapine, soprattutto a danno di camion, e sulla A14, sempre in Puglia. L'ultimo, in ordine cronologico, solo lo scorso 7 gennaio, quando è stato assaltato un portavalori Battistolli sull’autostrada tra Foggia e Cerignola, direzione sud: in quella occasione la banda avrebbe agito con modalità paramilitari, utilizzando almeno tre auto per chiudere la carreggiata, e sparso chiodi a tre punte sull'asfalto con l'intento di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e degli altri veicoli in transito, e guadagnarsi così la fuga. Gli investigatori stanno analizzando dinamiche e possibili connessioni.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Napoli, Ilenia Musella uccisa a coltellate a 22 anni. Il fratello ricercato dalla polizia
La ragazza ferita alla schiena. Indaga la Polizia di Stato, dinamica in fase di ricostruzione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views