Paura a Cerignola, spari in autostrada per assaltare tir carico di carne: autista picchiato e sequestrato

Paura sull’A16 all’altezza di Cerignola dove la scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato: sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L’autista è stato picchiato e sequestrato e poi rilasciato presso un casello vicino.

Paura la scorsa notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, a Cerignola (Foggia): un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato intorno alle 00.40 mentre percorreva l'autostrada A16. Per bloccare il mezzo, a quanto si è appreso, sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco, che non hanno ferito nessuno.

Il camion, appartenente a una società di trasporti, è stato intercettato e costretto a fermarsi in carreggiata sud. L'autista del mezzo è stato picchiato, sequestrato e rilasciato qualche ora dopo a poca distanza, nei pressi del casello di Cerignola Est, in A14. L'uomo è stato poi soccorso da personale del 118 e portato in ospedale per le cure, anche se restano da chiarire le sue condizioni e se abbia riportato ferite durante la rapina. Nessuna traccia al momento del camion.

Indagini sono in corso da parte degli agenti della sottosezione della polstrada di Trani. Sul posto – riporta la stampa locale – sarebbero stati rinvenuti almeno un bossolo e delle tracce di sangue.

Non si esclude il collegamento con altri episodi simili avvenuti in passato lungo lo stesso tratto dell’A16, già teatro di rapine, soprattutto a danno di camion, e sulla A14, sempre in Puglia. L'ultimo, in ordine cronologico, solo lo scorso 7 gennaio, quando è stato assaltato un portavalori Battistolli sull’autostrada tra Foggia e Cerignola, direzione sud: in quella occasione la banda avrebbe agito con modalità paramilitari, utilizzando almeno tre auto per chiudere la carreggiata, e sparso chiodi a tre punte sull'asfalto con l'intento di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e degli altri veicoli in transito, e guadagnarsi così la fuga. Gli investigatori stanno analizzando dinamiche e possibili connessioni.