Assalto a portavalori sulla A14 tra Foggia e Cerignola: veicoli in fiamme e chiodi sull’asfalto

Rapinatori assaltano un portavalori Battistolli sull’A14 tra Foggia e Cerignola, direzione sud. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, rallentamenti e 3 km di coda.

Veicoli in fiamme e chiodi a tre punte sull'asfalto per fermare l'inseguimento da parte delle Forze dell'Ordine. È l'uscita di scena di un gruppo di malviventi che il 7 gennaio ha assaltato un mezzo portavalori della ditta Battistolli sulla A14, nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, in direzione sud.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza del km 595, e la rapina sarebbe stata portata a termine solo parzialmente. Secondo le ricostruzioni, la banda avrebbe agito con modalità paramilitari, utilizzando almeno tre auto per chiudere la carreggiata. Avrebbero sparso chiodi a tre punte sull'asfalto con l'intento di rallentare l'intervento delle forze dell'ordine e degli altri veicoli in transito, e guadagnarsi così la fuga. In fiamme anche le tre auto usate dai rapinatori stessi. Sono stati esplosi anche diversi colpi di pistola in aria. I due vigilantes a bordo del portavalori sono stati trasportati in ospedale in stato di shock, ma non avrebbero riportato ferite fisiche.

I rapinatori sarebbero riusciti a fare esplodere un ordigno all'altezza del portellone posteriore del mezzo blindato e a impossessarsi di una parte del denaro trasportato. La fuga poi sarebbe avvenuta a bordo di una Stelvio di colore nero.

Si tratta del secondo assalto a portavalori dopo quello del 5 gennaio avvenuto sempre sulla A14 all'altezza di Ortona, in provincia di Chieti. Anche in quell'occasione i rapinatori hanno usato chiodi e fiamme per rallentare l'inseguimento da parte degli agenti.

Autostrade per l'Italia ha diramato l'avviso di chiusura in entrambe le direzioni del tratto autostradale proprio per la presenza di almeno un veicolo in fiamme. Si tratta della A14 Bologna-Taranto, tra Cerignola est e il bivio per la A16 Napoli-Canosa.

L'ente consiglia ai veicoli diretti verso Bari, l'uscita obbligatoria a Cerignola est, dove si registra un km di coda, di immettersi sulla SS 16 Adriatica verso Bari, proseguire in direzione Canosa/Barletta e rientrare in autostrada a Canosa, percorso inverso per il traffico diretto verso Pescara. Per il traffico dalla A16 Napoli-Canosa e diretto verso Pescara, si consiglia di uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Cerignola est. In direzione di Pescara ci sono 3 km di coda per materiali dispersi in carreggiata dopo il bivio per la A16.