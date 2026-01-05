Attualità
Assalto a portavalori in A14 a Ortona: mezzi in fiamme, chiodi e fumogeni per coprirsi la fuga

L’allarme è scattato intorno alle 6:30 di lunedì lungo la carreggiata in direzione nord dell’autostrada A14 dove i malviventi hanno bloccato il passo incendiando tre auto e un camion e preso d’assalto un portavalori.
A cura di Antonio Palma
Mezzi in fiamme lungo la carreggiata, chiodi sull'asfalto e fumogeni ad offuscare la visuale, sono le scene di un nuovo assalto a un portavalori avvenuto oggi lungo l'autostrada A14, all'altezza del km 402. La rapina è scattata nelle prime ore della mattinata di lunedì 5 gennaio lungo il tratto abruzzese della A14, nel territorio comunale di Ortona, in provincia di Chieti, dove inevitabilmente la circolazione stradale è andata in tilt. L'allarme è scattato intorno alle 6:30 del mattino lungo la carreggiata in direzione nord dove i malviventi hanno bloccato il passo incendiando tre auto e un camion e preso d'assalto un portavalori della società di vigilanza Aquila.

Nel corso dell'assalto, avvenuto fra i caselli di Ortona e Francavilla-Pescara sud, fortunatamente non ci sono stati feriti. Due persone intossicate leggermente, a causa dei fumi sprigionati dalle fiamme delle auto incendiate e dal fumo di alcuni fumogeni accesi dai malviventi, sono state medicate e trattate sul posto dai sanitari del 118 ma hanno poi rifiutato il trasporto in ospedale.

Al momento non è chiara la dinamica esatta dell'assalto ma sul posto sono intervenute varie forze dell'ordine, oltre ai soccorsi sanitari ai vigili del fuoco e al personale di Autostrade. Sul luogo dell'accaduto stanno operando le pattuglie del Centro Operativo Autostradale della Polizia di Pescara, i vigili del fuoco e i medici del 118 ma anche i carabinieri. Sono ancora in corso i rilievi per stabilire la dinamica esatta dell'assalto e non è chiaro se siano state usate armi.

Sulla carreggiata i malviventi hanno lasciato anche vari mezzi in fiamme e molti chiodi per coprirsi la fuga. Per questo l'intero tratto autostradale tra Ortona e Pescara sud è stato chiuso al transito con uscita obbligatoria a Ortona. Chi viaggia verso Pescara deve uscire ad Ortona dove si registrano 2 km di coda sull'uscita obbligatoria , ma si consiglia di anticipare l'uscita a Val di Sangro e, dopo aver percorso la viabilità esterna,  rientrare in autostrada a Pescara Sud.

Autostrade per l'Italia, che gestisce il tratto della A14 interessato dall'assalto alla portavalori, segnala coda di 2 km tra Lanciano e Ortona per Tratto Chiuso con Entrata consigliata verso Pescara, Pescara sud, e Uscita consigliata provenendo da Bari: Val di Sangro.

