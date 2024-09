Passeggiano in strada a notano un uomo morto nell’auto parcheggiata: giallo a Pescara

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Terribile ritrovamento nelle scorse ore tra le strade di Pescara. Seduto sui sedili di una vettura parcheggiata a bordo carreggiata vi era il cadavere di un uomo. A fare la terribile scoperta e a lanciare l’allarme alcuni passanti che nella prima mattina di oggi, lunedì 30 settembre, si sono accorti di quella strana presenza nell’auto ferma.

Erano circa le 7.30 del mattino quando alcuni giovani che transitavano a piedi in viale Pindaro si sono accorti di quell’auto messa in modo strano vicino al marciapiede con all’interno un uomo accasciato sui sedili anteriori. In un primo momento hanno creduto che l'uomo dormisse ma quando si sono avvicinati alla vecchia Fiat Punto è emersa la terribile scena.

Immediata la richiesta di aiuto al numero di emergenza del 112 ma all’arrivo dei primi soccorsi, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Una volta arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno potuto solo constatare il decesso. Sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto.

La vittima è stata identificata successivamente dai militari dell’arma come un uomo di 67 anni residente in città. Dai primissimi accertamenti, la morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento visto che l’auto era arrivata sul posto poco prima. La prima ipotesi sarebbe quella di un malore improvviso, ma si attendono ulteriori accertamenti.

Un primo esame esterno del corpo, infatti, non ha riscontrato segni evidenti di violenza ma probabilmente la magistratura, informata subito dei fatti, disporrà ulteriori esami sul corpo come l'autopsia per stabilire esatta causa del decesso e tempi.