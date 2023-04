Pasqua con la neve, imbiancate la A24 e A25: fiocchi bianchi su Toscana, Molise e Abruzzo Pasqua come Natale in alcune regioni italiane, dove nelle scorse ore è caduta neve abbondante che ha creato disagi su strade e autostrade, in particolare su Toscana, Molise e Abruzzo.

A cura di Ida Artiaco

Screen da Facebook.

Una vigilia di Pasqua che sembra quella di Natale. Oggi è caduta neve abbondante sulle regioni dell'Italia centrale, creando non pochi disagi agli automobilisti che si sono messi in viaggio per raggiungere le mete delle vacanze, in particolare in Abruzzo, Molise e Toscana.

Una coltre bianca ha ricoperto in particolare diversi comuni in provincia de L'Aquila, dove sopra i 900 metri di quota si sono verificate diverse nevicate, in particolare nei comuni di Avezzano e Barrea. Forti nevicate si sono verificate anche sull'altopiano delle Rocche e nell'alto Sangro.

A causa della neve tra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara il traffico è stato rallentato e la situazione è destinata a peggiorare nelle prossime ore. Si segnala anche nebbia in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri; neve anche tra Carsoli e Assergi.

Leggi anche Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2023, le previsioni meteo del colonnello Guidi

Nei pressi di Isernia, si segnalano pochi episodi di automobilisti in panne perché sorpresi dalla nevicata improvvisa mentre erano in viaggio da Napoli verso l'Abruzzo.

Anche in Toscana è tornata la neve. Oltre 15 centimetri sul Monte Amiata a quota 1000 metri, come spiega la Provincia di Grosseto che ha attivato due suoi mezzi spazzaneve per liberare le strade. "La Provincia – ha detto il presidente Francesco Limatola – è intervenuta subito e ancora sta lavorando per liberare le strade ed evitare che si formi il ghiaccio. Si raccomanda la massima prudenza e si ricorda l'obbligo di gomme termiche e catene a bordo. Ringrazio il nostro personale della viabilità per il pronto intervento".

Il maltempo delle ultime ore e il repentino abbassamento delle temperature su tutta la Penisola ha portato anche sul Lazio e sulla provincia di Latina in particolare nevicate e forti grandinate, le quali hanno contribuito ad imbiancare tutto la zona, come documentato da tantissimi cittadini sui social network.