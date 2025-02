video suggerito

Papa Francesco, "lieve miglioramento indici infiammatori": il nuovo bollettino sulle condizioni di Bergoglio Lieve miglioramento delle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma dove ieri gli è stata diagnosticata una polmonite bilaterale. È quanto fa sapere la Sala Stampa Vaticana: "Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori".

A cura di Ida Artiaco

Resta complesso il quadro clinico di Papa Francesco, ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli di Roma ma le sue condizioni sono in "lieve miglioramento", secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Santa Sede.

"Le condizioni cliniche del Santo Padre si presentano stazionarie. Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori", è quanto rende noto la Sala Stampa Vaticana. "Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Prima di pranzo ha ricevuto l'Eucarestia. Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si e' trattenuto in forma privata per 20 minuti".

Il Pontefice è stato ricoverato nel nosocomio capitolino lo scorso 14 febbraio a seguito di una bronchite. Ma le sue condizioni si sono rivelate più serie, richiedendo anche una modifica alla terapia da seguire. Poi, ieri, l'annuncio che Bergoglio ha una polmonite bilaterale. Una notizia non rassicurante anche tenendo presente il fatto che Papa Francesco ha già perso parte del polmone destro decenni fa e ha già avuto una polmonite.

Tuttavia, come ha sottolineato la Sala Stampa Vaticana, il Pontefice è sempre rimasto di buon umore, il suo "cuore regge", e oggi – come ha ricordato pure il Vaticano – ha anche ricevuto la visita della premier Giorgia Meloni, la quale ha rassicurato sulle condizioni di Bergoglio raccontando di averlo trovato "vigile e reattivo, abbiamo scherzato come sempre".