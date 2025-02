video suggerito

Meloni fa visita al Papa al Gemelli: "È vigile e reattivo, abbiamo scherzato come sempre" La premier Giorgia Meloni si è recata al Policlinico Gemelli per far visita a Papa Francesco, ricoverato da sei giorni: "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il presidente Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre".

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è andata a fare visita a Papa Francesco, ricoverato da sei giorni al Policlinico Gemelli di Roma, inizialmente per una bronchite e un'infezione alle vie respiratorie. Al Pontefice è stata poi diagnosticata una polmonite bilaterale, con un quadro che è stato definito "complesso".

La premier ha visto il Papa e ha anche parlato e scherzato con lui, come si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi. "La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni – si legge nella comunicazione ufficiale – ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del governo e dell'intera Nazione. "Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto il presidente Meloni -. Abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell'umorismo".

La notizia del colloquio tra Meloni e il Santo Padre rassicura sulle condizioni di salute di quest'ultimo, visto che come ha raccontato la premier, Papa Francesco è sembrato di ottimo umore. Questa mattina dalle ultime notizie sembrava che il quadro clinico fosse in leggero miglioramento: secondo le notizie diffuse dall'Adnkronos, apprese da fonti qualificate, il Papa "sta meglio", anche se la situazione rimane "ancora delicata".

Ieri il bollettino della Sala stampa Vaticana ha annunciato una polmonite bilaterale per il Pontefice, che ha suscitato molta preoccupazione e generato una serie di "fake news" come ha anche ribadito oggi il Vaticano. Questa mattina invece sono trapelate informazioni confortanti, in quanto è stato detto che "la notte è passata tranquilla" e il "cuore regge", ed è stato aggiunto che il Santo Padre ha fatto colazione e si è seduto in poltrona. Le condizioni di salute del Papa, 88 anni, rimangono comunque molto delicate, e le prossime 48 ore saranno molto importanti, vista la cura a cui è stato sottoposto nei giorni precedenti e vista la nuova terapia richiesta dopo la conferma della polmonite bilaterale.

Al Gemelli, stando a quanto riferito dall'Adkronos, l'atmosfera sembra meno tesa. La stampa comunque è tenuta a distanza, e anche la visita lampo della premier Giorgia Meloni è avvenuta lontano dalle tv e dai microfoni. All'ingresso principale i cronisti aspettano l'arrivo del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, che dovrebbe fare visita al Papa di ritorno da un viaggio in Africa.