Il Vaticano sulle fake news sulla morte di Papa Francesco: “Si commentano da sole” “Le informazioni le diamo con regolarità, le fake news si commentano da sole”, ha detto una fonte del Vaticano commentando le bufale secondo cui Papa Francesco sarebbe già morto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

Il ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale ha destato allarme in tutto il mondo; quasi un miliardo e mezzo di fedeli cattolici, ma anche molti non credenti che vedono nel pontefice un punto di riferimento politico, sono in questi giorni in forte apprensione per le sorti di Bergoglio.

Come avviene spesso in questi casi stanno circolando sul web e nelle chat fake news secondo le quali Francesco sarebbe già morto; secondo queste bufale la comunicazione ufficiale del drammatico evento sarebbe stata rimandata per qualche oscura e misteriosa ragione. Contro queste insistenti voci si è scagliata la Santa Sede: "Le informazioni le diamo con regolarità", hanno dichiarato all'ANSA fonti vaticane. "Le fake news si commentano da sole", ha aggiunto, spiegando inoltre che la diffusione di tali informazioni complica non poco il compito dei giornalisti. Ad alimentare le bufale sulla morte di Papa Francesco sarebbe anche il ritardo con cui ieri è stato diramato il bollettino ufficiale di aggiornamento sullo stato di salute di Bergoglio.

Come sta Papa Francesco, le condizioni di salute sono "complesse"

Stando a quanto reso noto dalla Sala Stampa della Santa Sede il Papa "ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione". Ieri pomeriggio Francesco, le cui condizioni cliniche continuano a presentare un quadro complesso, è stato sottoposto a una tac toracica di controllo "prescritta dall'equipe sanitaria vaticana e da quella medica della Fondazione Policlinico ‘A. Gemelli'" che "ha dimostrato l'insorgenza di una polmonite bilaterale", la quale "ha richiesto un'ulteriore terapia farmacologica". Molti i messaggi di auguri per una pronta guarigione giunti al Papa anche da parte dei bambini ricoverati presso l'Unità operativa di Oncologia Pediatrica dello stesso Gemelli. "Di umore buono", il Pontefice "ringrazia per la vicinanza che sente in questo momento e chiede, con animo grato, che si continua a pregare per lui", riferiva la nota della Sala Stampa di ieri sera.

Papa Francesco – aggiungono fonti vaticane – durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona. Bergoglio non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è "autoventilato". Le stesse fonti sottolineano che "il cuore del Papa regge molto bene". Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici.