Panettone venduto nei supermercati Carrefour richiamato dal Ministero: i lotti interessati

Il richiamo riguarda due lotti di panettone farcito DeMilan Dubai Chocolate Style Lazzaroni Il motivo è l’assenza, in alcune confezioni, della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana.

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 g, prodotto da Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A. a Saronno (VA), con termine minimo di conservazione al 30 aprile 2026. I lotti interessati sono L2527651 e L252881.

Il richiamo è dovuto al fatto che, in alcune confezioni, la lista degli ingredienti e degli allergeni non è riportata in lingua italiana. Tra gli allergeni presenti nel prodotto figurano grano, pistacchio, latte, soia e uova, con possibile presenza anche di altra frutta a guscio e senape.

Il prodotto è principalmente distribuito nei supermercati Carrefour, dove i punti vendita hanno già provveduto a ritirare i lotti interessati. A causa del richiamo, la vendita potrebbe essere sospesa fino alla risoluzione delle irregolarità sull’etichettatura.

Il Ministero invita chi soffre di allergie a questi ingredienti a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita. Per chi desidera consultare l’elenco completo degli ingredienti in italiano, è possibile scrivere a quality@lazzaroni.it.

