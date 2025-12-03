Attualità
video suggerito
video suggerito
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Panettone venduto nei supermercati Carrefour richiamato dal Ministero: i lotti interessati

Il richiamo riguarda due lotti di panettone farcito DeMilan Dubai Chocolate Style Lazzaroni Il motivo è l’assenza, in alcune confezioni, della lista degli ingredienti e degli allergeni in lingua italiana.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Richiami e ritiri di prodotti alimentari

Il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di alcune confezioni del panettone DeMILAN Dubai Chocolate da 800 g, prodotto da Paolo Lazzaroni & Figli S.p.A. a Saronno (VA), con termine minimo di conservazione al 30 aprile 2026. I lotti interessati sono L2527651 e L252881.

Il richiamo è dovuto al fatto che, in alcune confezioni, la lista degli ingredienti e degli allergeni non è riportata in lingua italiana. Tra gli allergeni presenti nel prodotto figurano grano, pistacchio, latte, soia e uova, con possibile presenza anche di altra frutta a guscio e senape.

Il prodotto è principalmente distribuito nei supermercati Carrefour, dove i punti vendita hanno già provveduto a ritirare i lotti interessati. A causa del richiamo, la vendita potrebbe essere sospesa fino alla risoluzione delle irregolarità sull’etichettatura.

Leggi anche
Tè dimagrante richiamato dal Ministero della Salute: all'interno c'è un farmaco anoressizzante

Il Ministero invita chi soffre di allergie a questi ingredienti a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita. Per chi desidera consultare l’elenco completo degli ingredienti in italiano, è possibile scrivere a quality@lazzaroni.it.

Immagine

Sono comunque diversi i richiami più recenti pubblicati dal Ministero della Salute. L'ultimo riguarda alcuni tè dimagranti commercializzati con i marchi Meridetox Tea Premium e Ozlex Tea per la presenza di sibutramina. Prima ancora un lotto di salame della Società Agricola Ortenzi Carlo, richiamato per rischio microbiologico e le pizze e la focaccia salsiccia e friarielli del marchio Vera Pizza Napoli, ritirate per un possibile rischio da botulino.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
In Ucraina
Concluso vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Trump pessimista “È davvero un casino"
Cosa ha detto l'ammiraglio Cavo Dragone su Nato e Russia e perché molti politici in Italia l'hanno criticato
Ucraina, tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io dono la mia pensione e loro rubano milioni"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views