Salame richiamato per rischio microbiologico. L’allerta alimentare del Ministero della Salute

Nel pomeriggio di lunedì 24 novembre, il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo relativo a un lotto di salame prodotto dalla Società Agricola Ortenzi Carlo. Il provvedimento è stato adottato a scopo precauzionale a causa della possibile presenza di un rischio microbiologico, senza ulteriori dettagli sulle eventuali contaminazioni.

Il prodotto interessato appartiene al lotto di produzione 08/09/25 ed è stato realizzato nello stabilimento dell’azienda, situato in Contrada Colle 18 a Monte San Pietrangeli, in provincia di Fermo. Il documento di richiamo, redatto a mano, non indica la data di scadenza o il termine minimo di conservazione (TMC), né il formato di vendita, il peso del salame o immagini del prodotto.

La Società Agricola Ortenzi Carlo invita quindi i consumatori a non consumare il salame appartenente al lotto segnalato. Chi avesse già acquistato il prodotto può restituirlo direttamente al punto vendita di riferimento. L’azienda e le autorità competenti stanno monitorando la situazione in attesa di ulteriori chiarimenti.

